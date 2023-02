Duki: Quién es, por qué se llama así y qué canta

Duki vuelve a España. El cantante está de gira y tiene varias paradas en nuestro país: este fin de semana actúa en Madrid y el próximo en Barcelona, con dos conciertos en cada ciudad. Su éxito es arrollador y traspasa fronteras. El fenómeno comenzó en Argentina, su país natal, hace años y hoy en día ya cuenta con más de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, casi 23, y 11,7 millones de seguidores en Instagram, que siguen de cerca cada paso que da este rapero de 26 años.

Entre sus canciones más escuchadas, su colaboración con Bizarrap, un tema que se hizo mucho de rogar. En él, Duki aprovechaba para hacer un guiño a sus orígenes en el mundo del freestyle. "Si yo digo 'Quinto', ustedes dicen 'Escalón'", animaba. ¿Y qué es El Quinto Escalón? Una competición de batallas de gallos muy famosa de Argentina. Mauro Ezequel Lombardo, es decir, Duki -su nombre artístico, según contó una vez a Los40 se debe a "una anécdota con un amigo"-, saltó a la fama cuando ganó el torneo en 2016.

"Participar en El Quinto Escalón era lo más parecido a estar en un coliseo viendo cómo se matan los gladiadores. Era un momento de adrenalina, de energía y de dejarse fluir. Yo recuerdo que arrancaba el beat y había un silencio de un microsegundo, entonces tú arrancabas a rapear y no sabías lo que iba a pasar", explicó en una ocasión a Playz. Unos meses después de la victoria publicó su primera canción, "No vendo trap".

Su canción con Bizarrap y otros temas

A ella la siguieron "Hello Cotto", "She Don't Give a FO", "Rockstar", "Si te sentís sola"… Con YSY A -creador del Quinto Escalón- y Neo Pistea formó el grupo Modo Diablo, a quienes también referencia en su "BZRP Music Sessions #50". Duki lanzó su primer disco en 2019, Súper Sangre Joven, con C. Tangana como colaborador en uno de sus temas, y más tarde 24, Desde el fin del mundo, Temporada de Reggaetón y Temporada de Reggaetón 2, con canciones como "Chico estrella", "Pintao", "Ley de atracción", "GIVENCHY" o "Si quieren frontear".

Tras mucho esperar, sus fans por fin pudieron escuchar su sesión con Bizarrap. "Si Argentina gana, hacemos la Bizarrap Session", dijo Duki antes de la final de la Copa de América en 2021. Y Argentina ganó, pero la canción no llegó. Pasaron los días y los meses, y en noviembre de 2022, más de un año después de aquella competición deportiva, salió la tan ansiada colaboración entre ambos. Aunque ya habían trabajado juntos en "Malbec" o "Unfollow", todos querían verles en una sesión. "Si me sobrara el tiempo" es el último single del argentino. ¿La cantará en sus conciertos en Madrid y Barcelona?