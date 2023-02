"El primer hombre que me gustó fue Ramón García. Tiene un revolcón ¿o no?", fueron las palabras de Carolina Iglesias, más conocida en redes como Percebes y Grelos, que se sinceró en el programa de La 1 Días de tele, presentado por Julia Otero. Entonces no se esperaba que el vídeo le fuera a llegar al mítico presentador del Grand Prix, uno de los invitados esta semana. Cara a cara, Ramón García le aseguró que estaba soltero, dejando así la puerta abierta a un posible affaire. Sorprendentemente, ella dijo lo mismo. Quienes siguen a la comunicadora gallega en redes sociales saben que, al menos, hasta hace poco, tenía novia. De hecho, era habitual ver en sus publicaciones imágenes en pareja, donde, además, se dedicaban emotivas palabras en forma de declaración de amor. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Lo han dejado? ¿Por qué? Te contamos todo sobre su reciente ruptura.

Ella es Lara y trabaja como organizadora de eventos en una conocida agencia de comunicación. El verano pasado le dedicaba una romántica publicación a Carolina Iglesias, su novia. Entonces ya hablaba de los altibajos de su relación, hasta ahí, todo normal: "Siempre de la mano, siempre juntas construyendo nuestro camino, creciendo y aprendiendo la una de la otra y apoyándonos, mimándonos y cuidándonos. Nunca te preparan para tener una relación real con todos los remolinos de emociones que puede haber pero de la mano y con confianza en la otra persona no puede ir mal. Te quiero y gracias por enseñarme tanto todos los días". Esta fue la última vez que hizo alusión a su pareja en Instagram.



"Yo vengo a decir que te quiero", comentaba Carolina Iglesias. La presentadora gallega, mucho más activa en redes sociales, publicó en el mes de noviembre una imagen junto a Lara y su perro Duende, uno más de su pequeña familia. A partir de ahí, ni rastro de ella ni de su mascota en común en su perfil de Instagram. ¿Qué habrá pasado? Por el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto.

Sus seguidores quizás se podían imaginar la noticia, ya que hacía tiempo que no compartían contenido en común. Podría haberse quedado en solo una crisis, pero parece que lo suyo ha sido un punto y final. Parece que Carolina Iglesias se ha refugiado en su trabajo. En el terreno profesional, no le puede ir mejor a la presentadora gallega. Entre otros proyectos, destaca su podcast de Estirando el chicle que comparte con Victoria Martín. Además, comparte espacio junto a Julia Otero en el programa Días de tele.

También se apoya en sus amigos y su familia, a juzgar por sus últimas publicaciones. También ha tenido tiempo para viajar a Galicia, la tierra donde nació y creció.