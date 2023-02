Els treballadors afectats pel tancament de la planta d'Amazon a Martorelles han aconseguit un preacord amb l'empresa després de més de dues setmanes de vaga i diverses negociacions fallides. Tot i que, fins ara, l'empresa de comerç electrònic només els oferia recol·locar-los a Saragossa o Figueres, les parts finalment han acordat ampliar les places del centre del Prat i bonificacions pels qui vagin a altres centres.

Es preveu que la plantilla ratifiqui o no l'acord en assemblees dijous i dissabte al centre de treball del Vallès Oriental. Els treballadors han fet diverses protestes a Barcelona des de l'anunci del tancament de la planta, convocades pels sindicats UGT i CCOO.

Els punts del preacord

A la trobada a la seu dels Serveis Territorials de Treball, les parts han pactat incrementar les places disponibles per a recol·locar uns 300 empleats al centre del Prat de Llobregat. Totes dues parts han establert uns criteris per prioritzar l'assignació en cas d'excés de sol·licituds, entre les quals hi ha l'edat i la situació familiar.

També han acordat una bonificació pels qui optin pels trasllats als centres de Saragossa i Figueres. La compensació proposada és de 7.250 euros, dividits en 4.580 euros en pagament únic abans de la mobilitat i 2.400 euros en un pagament prorratejat en 12 mesos, segons han dit les fonts sindicals.

En cas d'abandonar la companyia, s'han plantejat indemnitzacions a 33 dies amb un plus de 375 euros per any treballat i un pagament únic de 690 o 790 euros en funció de la categoria laboral. Els sindicats han valorat positivament l'augment dels dies comptabilitzats per al còmput de la indemnització, ja que la quantitat inicial "quedava en res" per la reduïda antiguitat de la plantilla del centre.