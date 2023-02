Todo el mundo está expectante por ver la tercera entrega de la saga de Spider-Man dirigida por Jon Watts, que ya firmó las dos entregas anteriores: Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far from Home (2019). La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya es una de los filmes más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que dio el pistoletazo de salida a su cuarta fase este año con las series de Wandavision y Loki, abriendo un mundo de posibilidades gracias al multiverso. ¿Sabes cómo comenzó esta trilogía que ha catapultado a Zendaya y a Tom Holland? Te contamos quiénes son actrices que han interpretado a las parejas de Spider-Man.

¿A qué nunca te habías dado cuenta de que Elizabeth Banks aparece en Spider-Man (2002) ? Aunque oficialmente no es la novia de Spider-Man en el MCU, la actriz ha pedido volver a interpretar su papel en las nuevas películas. Betty Brant es una de las compañeras de trabajo de Peter Parker en el Daily Bugle , dirigido por J. Jonah Jameson, quien odia fervientemente a Spider-Man. Tienen un par de citas y no llegan a más, pero ella vive enamorada de Peter...

¡SPOILER EN LA SIGUIENTE FRASE SI NO HAS VISTO LAS PELÍCULAS! El destino de Gwen está sellado y muere, dejando una profunda cicatriz en el alma de Spider-Man. Por lo que la vuelta de Emma Stone al MCU está descartada. En otros el spiderverso de Tierra-65, sin embargo, Gwen Stacy es la superheroína: Spider-Gwen. Y hasta tiene un lío amoroso con Miles Morales en las películas de animación. Pero esa es otra historia.

La actriz protagonista de La, la land (2016) y Cruella (2021) cumplió un papel muy importante en las películas The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014), ya que interpreta a Gwen Stacy , la primera novia oficial del superhéroe aránido.

Entonces llegó Zendaya . La nueva estrella del momento que causa sensación allá por donde va. Y consiguió darle la vuelta al personaje de MJ, haciéndola más descuidada. Además, MJ pasó a a ser negra , un hito en Marvel que la convierten en un personaje único del MCU. Para más inri, el amor de Spider-Man y MJ ha traspasado la pantalla, ya que Tom Holland felicitó a Zendaya con un "My MJ" . La pareja derrocha amor dentro y fuera de la pantalla y tras haberse convertido él en el Spider-Man favorito de todos los tiempos, parece que la actriz sigue los mismos pasos con Mary Jane Watson.

Gata Negra

Por último estaría Gata Negra, con quien Spider-Man tiene una relación muy corta durante su ruptura con MJ, ya que luego vuelve con ella y se casan. Seguro que esta en tu lista de cosas que no sabías de Spider-Man. Y es normal, porque no han llegado a ese momento en ninguna de las películas. Solo ha habido una actriz que haya encarnado a Felicia Hardy y lo hizo sin traje. Fue la actriz Felicity Jones en 'The amazing Spider-Man 2 (2014)'. Este personaje equivale al personaje que equivale al de Catwoman de DC, pero en Marvel.