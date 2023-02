Els Mossos d'Esquadra detenen un exprofessor de l'escola Buenafuente's Actors de Reus acusat presumptament d'un delicte d'abús i assetjament sexual. Una vintena d'alumnes, totes dones i menors d'edat en el moment dels fets, haurien patit tocaments i comentaris per part del treballador l'any passat. Segons fonts properes a la investigació, l'home no hauria comès agressions amb penetració. A dia d'avui, les víctimes ja han complert la majoria d'edat. De moment, no consten més denúncies que les de les 22 víctimes.

El professor va ser expulsat L'escola ha emès un comunicat on explica que el professor va ser expulsat del centre, en el moment en què van tenir coneixement dels fets. Es va traslladar el cas als Mossos d'Esquadra i les víctimes van exposar el seu cas davant les autoritats policials. La directora del centre, Maite Buenafuente, ha afirmat que 'passen molts professors, mai havíem tingut cap problema i l'únic que estem fent ara es prendre les decisions pertinents'. L'acusat, de 56 anys, és un director teatral molt conegut en l'àmbit artístic de la ciutat de Reus. Està detingut a la comissaria dels Mossos de Reus pendent de passar a disposició judicial.