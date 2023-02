Que Andrés Sardá abra y cierre el desfile de la Madrid Fashion Week con un personaje muy conocido es ya habitual, casi como un ritual. La lista de famosas y famosos, que también los ha habido, es larga y a ella se suma ahora Dulceida. Es una apasionada de la moda, sobre todo de la moda española. Lo vimos el pasado 11 de febrero en la alfombra roja de los Goya, vestida a lo Caperucita Roja con un sofisticado diseño de Zé García, para el que desfiló en Barcelona. Ahora muestra su apoyo desde otro lado, la pasarela. Ella será la encargada de inaugurar el desfile y, por supuesto, de poner el broche final. Lo que no se sabe todavía es lo que va a lucir. Andrés Sardá es una firma de lencería, aunque también hace prendas de imagen para 'vestir' la moda íntima.

Una ruptura mediática

Se casaron el 16 de septiembre de 2016 en Cala Morisca, en Sitges (Barcelona) y rompieron en el otoño de 2021. "Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices". Fue entonces cuando esta influencer decidió pedir ayuda profesional y acudir al psicólogo.

Aida Domenech, 'Dulceida', con Alba Paul Ferrer GTRES

Tiene 33 años, tiene su propio perfume como las estrellas y vive un momento dulce en lo familiar y en lo profesional, haciendo de todo. Cine, televisión, series.... Ha hecho de actriz y extra, pero en 2022 estrenó una serie como protagonista. "Se me ve rota, se me ve feliz, se me ve nerviosa, se me ve agobiada... se me ve de todas las maneras. De todas mis formas, pero real", decía en una entrevista con la agencia EFE. La serie sigue sus pasos para demostrar cómo es su trabajo, pero también retrata su lado más íntimo, con sus alegrías y sus penas, como su separación o la muerte de sus seres queridos. "Es lo que más nerviosa me pone: hay partes en las que soy vulnerable y es lo que más cosa me da: dejar que las personas que me siguen entren en mi vida realmente. Eso me pone de los nervios".