¡Quedan menos de tres meses para Eurovisión 2023! El 9, 11 y 13 de mayo, Liverpool celebrará la 67ª edición del Festival de la Canción. De momento ya conocemos el logo y lema "United by music" que acompañarán a esta edición del certamen, como también los países que actuarán en cada semifinal. Pero antes de las grandes citas, por el camino, en el calendario 2023 ya están marcadas muchas de las preselecciones de cada uno de los países participantes en el certamen como las preparties.

¿Quieres seguir de cerca las preselecciones nacionales? ¡Toma nota de cada una de ellas!

Febrero Lituania: 18 de febrero. Pabandom is naujo 2023 ​El país lituania seleccionará su canción para Liverpool 2023 en el Pabandom Iš Naujo. Antes de la Gran Final se realizó dos galas clasficatorias y dos semifinales, emitidas desde los estudios de la cadena pública de Lituania y presentadas por Augusté Nombeko y Giedrius Malaskis. Entre los finalistas están Il Senso con "Sparnai", Petunija con "Love of my life", Justė Kraujelytė con "Need more fun", Gabrelius Vagelis con "Sauksmas", Ruta Mur con "So low", Paulina Paukštaitytė con "Let me think about me", Monika Linkyté con "Stay", Moon Bee con "Rumor", Beatrich con "Like a movie" y Mario Junes con "Do what you do". ¿Quién será el sucesor o sucesora de Monika Liu y su "Sentimentai", la represetante de Lituania en Turin 2022? 03.00 min La canción de Monika Liu, "Sentimentai", la primera en lituano desde su debut en el certamen europeo en Dublín 1994. Francia: 19 de febrero. Canción de La Zarra En menos de una semana conoceremos otra canción de uno de los miembros del Big Five de Eurovisión. La France Télévisions ha anunciado que el 19 de febrero se podrá escuchar la propuesta de su abanderada, La Zarra. Por el momento, se sabe que el tema será interpretado en francés y que cuenta con el mismo equipo de productores que "Tu t'en iras", el single de debut de la artista lanzado en 2021. La composición consistirá de una sorprendente mezcla de géneros que la cantante nunca habría interpretado con anterioridad. “On a des nouvelles pour vous / We've got some news for you ��

Cc @LaZarra_#Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/KIzKxokbgj“ — Eurovision France ���� (@EurovisionF2) February 10, 2023 San Marino: 25 de febrero. Una voce per San Marino 2023 San Marino repite la misma fórmula de preselección. Para Eurovisión 2023, escogerá a su representante a través de la preselección Una voce per San Marino. Existe una primera fase donde el jurado se encarga de hacer un cribado y seleccionar a las 60 candidaturas que pasaran a las semifinales, las cuales se dividirán en 5 y se celebran entre el 18 y 20 de febrero. Entre los concursantes destaca la participación de la extriunfito Verónica y del cantante gallego Jonydasvie. Finlandia: 25 de febrero. UMK 2023 La preselección de Finlancia se celebrará el 25 de febrero de 2023 en la cuarta ciudad más grande como el Logomo de Turku. En la duodécima edición de la Uuden Missikin Kilpailu, el ente público escandivado recibió un total de 363 canciones. Las siete seleccionadas que competirán por ganar el billete a Liverpool son: Keira con "No bussiness on the dancefloor", Benjamin con "Hoida mut", Robin Packalen con "Girls like you", Lxandra y "Something to lose", Käärijä y "Cha cha cha", Kuumaa con "Ylivoimainen" y Portion Boys con "Samaa taivasta katsotann". ¿Quién sucederá a The Ramus en la 67º edición del Festival de Eurovisión? 03.24 min El rock volverá a ser el abanderado de Finlandia en Eurovisión 2022. The Rasmus toma el testigo de Blind Channel, tras arrasar en el UMK 2022. Polonia: 26 de febrero. Krajowe Eliminacje 2023 La Televisión Poloca (TVP) anunció en septiembre que mantendrá la final nacional. Krajowe Eliminacje. A través de un comunicado publicado en Facebook como en la página web oficial del medio de comunicación, añadieron las normas oficiales, como los requerimientos establecidos por la UER como dos puntos a tener en cuenta: total libertad sobre letra e idioma utilizando siempre y cuando éste no contenga elementos discriminatorios contra cualquier grupo social. Se podrán enviar candidaturas hasta el 15 de enero de 2023. La gran final tendrá lugar un mes después, el domingo 26 de febrero. Allí, el año pasado, se proclamó campeón Ochman con "River", que arrasó con un 51% de los votos y logró la décimo segunda posición para Polonia en Eurovisión 2022.

Marzo Alemania: 3 de marzo. Unser lied für Liverpool La televisión nacional alemana ha revelado las propuesta para el Festival de la Canción que competirán en su preselección Unser Lied Für Liverpool que se celebrará el 3 de marzo en los MMC Studios de Colonia. La gala estará presentada por Barbara Schöneberger. Entre los participantes están Will Church con “Hold On”, Patty Gurdy con “Melodies Of Hope”, TRONG con “Dare To Be Different”, Lonely Spring con “Misfit”, Anica Russo con “Once Upon A Dream”, Lord Of The Lost con “Blood And Glitter”, Frida Gold con “Alle Frauen In Mir Sind Müde” y René Miller con “Concrete Heart”. El año pasado Malik Harris representó a Alemania con "Rockstars", alcanzando el puesto 25. 03.11 min El cantante ha ganado la preselección alemana para Eurovisión, Germany 12 points, en una gala conducida por Barbara Schöneberger como maestra de ceremonias . Islandia: 4 de marzo. Söngvakeppnin 2023 El mes de marzo comienza con la final de la preselección de Islandia. El Söngvakeppnin 2023 eligirá al representante de Islandia para Eurovisión 2023. Por el momento, la radiodifusión pública de Islandia, la RÚV, anunció que han recibido un total de 132 temas, 28 menos que el año anterior. Estas propuestas estarán evaluadas por un comité de expertos formado por representantes de la Asociación de Compositores y Letristas, el Sindicato de Músicos de Islandia y la propia radiotelevisión pública. El formato de la competición nacional contarán con dos semifinales, el 18 y el 25 de febrero, donde todas la canciones deberán ser interpretadas en islandés. La Gran Final, el 4 de marzo, serán defendidas en la lengua en la que el artista cantaría en Eurovisión si resulta ser elegido. ¿Quienes sucederán a las hermanas Sigga Elisabet y Elín, las Systur, que consiguieron la posición 23 en la final de Turín? Moldavia: 4 de marzo. Etapa Nationala 2023 ​Moldavia escogerá a su representante a través de Etapa Națională 2023. La televisión pública del país, TMR, abrió la convocatoria de preselección el 23 de diciembre de 2023. En el reglamento impidió la participación de solistas extranjeros aunque sí podían formar parte de dúos o grupos. Entre el 25 de febrero y el 4 de marzo se conocerá al ganador o ganadora de la Gran Final que saldrá de un sistema mixto de jurado profesional y televoto. Los finalistas son: Corina Ivanov con "When love's real", Nördika con "Damn and down", Victor Gulick con "Let's Dance", Surorile Osoianu con "Bade, Bădişor, Bădiţă", OL con "Why you play it cool", SunStroke Project con "Yummy Mommy", Cosmina con "Indestructible", Aliona Moon con "Du-Má", Pasha Parfeny con "Soarele Şi Luna" y Donia con "Red Zone". Serbia: 4 de marzo. Pesma za Evroviziju 2023 ​La canción serbia para Eurovisión se seleccionará a través del Pesma za Evroviziju el próximo 4 de marzo. Previa a la Gran Final se celebrarán dos semifinales el 1 y 2 del mismo mes en las que participarán un total de 36 canciones. Todas las galas estarán emitidas desde los estudios de la RTS en Belgrado. Tan sólo 16 artistas llegarán a la final donde se seleccionará al ganador o ganadora mediante un sistema mixto de televoto y jurado profesional. En la Primera actuarán: Mattia Zanatta & Angela Kassian, Adem Mehmedovi, Nađa, Tijana Dapčević, Princ, Filip Baloš, Filip Žmahe, Luke Black, Angellina, Emphaty Soul Project, Stefan Maljković Shy, Hercenšlus, Savo Perović, Igor Stanojević, Boris Subotić y CHEGI & Braća bluz bend. Y en la segunda: Hurricane, Nada Terzic, Filarri, Zejna, Frajle, Igor Vins & Bane Lalic, Egret, Dzipsii, Eegor, Jovana Tomasevic, Ivona, Gift, Milan Bujakovic, Duo Grand, Andjela y Doris Milosevic. ¿Quién se alzará con la victoria y tomará el relevo de Konstrakta y su tan sonado "In corpore sano"? 02.00 min Eurovisión 2022 - Serbia: Konstrakta canta "In Corpore Sano" en la final Austria: 8 de marzo. Canción de Teya & Salena ​Teya y Salena son el primer dúo femenino que acude por parte de Austria al festival. Las jóvenes, que han sido seleccionadas por un proceso interno, llevarán a Liverpool un tema compuesto por ellas mismas y con ritmos pop up. Se dará a conocer el 8 de marzo. Las dos artistas se conocieron hace dos años en el cásting austriaco de la ORF y desde entonces se hicieron amigas. Suecia: 11 de marzo. Melodifestivalen 2023 Desde el 2000, el Melodifestivalen se ha convertido en uno de los programas de televisión más populares en Suecia. Por ello, las empresas Sveriges Television (SVT) y Sveriges Radio (SR) elegirán nuevamente a su representante en Eurovisión con este formato. La pasada edición, ganada por Cornelia Jakobs, alcanzó la cuarta posición en Turin. ¿Volverán a llevar una balada del estilo de "Hold me closer"? Tendremos que esperar hasta el 11 de marzo para conocer a la persona que obtendrá su billete a Liverpool. 02.00 min Eurovisión 2022 - Suecia: Cornelia Jakobs canta "Hold Me Closer" en la final Por el momento, sabemos que previamente a esa fecha, tendrá lugar las cinco semifinales entre el 4 de febrero y el 4 de marzo. Tras la pandemia del coronavirus regresa el tour del concurso y cada una de las seis galas se celebrará en una ciudad distinta. Los participantes son: Victor Crone; Rejhan; Loulou LaMotte; Eva Rydberg & Ewa Roos; Elov & Beny; Tone Sekelius; Jon Henkir Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods; Wiktoria; Eden; Uje Brandelius; Theoz; Maria Sur; Tennessee tears; Panetoz; Marcus & Martinus; Melani Wehbe; Ida-Lova; Paul Rey; Nordman; Laurell; Casanovas; Signe & Hjördis; Axel Schylström; Emil Henrohn; Mariette; Smash Into Pieces; Loreen (la ganadora de Eurovisión 2012); y Kiana. Portugal: 11 de marzo. Festival da Cançao 2023 La 57ª edición de la preselección portuguesa ya conoce a sus participantes. La RTP ha revelado tanto la identidad gráfica del certamen nacional como la distribución de los temas en cada una de las semifinales. El reparto de los autores queda de la siguiente manera. En la primera semifinal que se celebra el 25 de febrero estarán April Ivy, Churky, Cláudia Pascoal, Jacinta, Mimicat, MoYah, Neon Soho, Quim Albergaria, SAL y You can't win, Charlie Brown. Y en la segunda (4 de marzo): André Henriques, Bandua, Bárbara Tinoco, Dapunksportif, Edmundo Inácio, Inês Apenas, Ivandro, Teresinha Landeiro, The Happy Mess y Voodoo Marmalade. Armenia: 25 de marzo. Canción de Brunette ​Armenia ya tiene a la sucesora de Rosa Linn y su "Snap", tema que le llevó a ser número 1 en todo el mundo. A principios de febrero la televisión pública armenia, AMPTV confirmó que su abanderada en Liverpool será Brunette. Su propuesta, que se conocerá el 25 de marzo, la defenderá en la primera mitad de la Segunda Semifinal de Eurovisión 2023 que se celebra el 11 de mayo. Ella es una cantante ampliamente conocida en el país donde ha logrado gran éxito con varias de sus canciones. Brunette tiene la intención de traer un nuevo estilo al escenario del festival. Al panorama musical lleva ligada desde los cuatro años, componiendo sus propias canciones desde adolescente. Sus canciones "Night", "Smoke break" y "Light blue eyes" acumulan en YouTube varias millones de visitas. Israel: 25 de marzo. Canción de Noa Kirel ​En julio de 2022, poco después de la Gran Final de Eurovisión, conocimos a la primera representante de la siguiente edición: Noa Kirel, la abanderada de Israel 2023. En enero de este año, la KAN anunció que su propuesta se llamará "Unicorn", compuesta por Mai Sepadia, Yanon Yehal y Doron Medley. Este último nombre posee un gran vínculo con el certamen eurovisivo ya que fue autor de "Golden boy" (Viena 2015), "Made of stars" (Estocolmo 2016), "Feker libi" (Rótterdam 2020) y "Toy" de Neta, con la que el país mediterráneo se llevó la victoria en Lisboa 2018. Eurovisión 2023 ya tiene a su primera representante: Israel llevará a Noa Kirel DANIEL BORREGO ESCOT España: 25 de marzo. Barcelona Eurovisión Party El 25 de marzo tendrá lugar la segunda edición del Barcelona Eurovión Party. El año pasado asistieron un total de 20 participantes que acudieron a 66ª edición del certamen europeo. Este año durará tres días para que la diversión no pare. DJ’s, Beth como invitada especial y artistas como Dami In (Australia), Destiny (Malta 2021), Poli Genova (Bulgaria 2016), Suzy (Portugal 2014) y Eva Santamaria (Spain 1993), la cual celebra 30 años de su actuación en el Eurovision Song Contest, se subirán al escenario del evento para ponerle ritmo y color a las ilusiones. La representante de Riga 2008 se volverá a reencontrar con los eurofans y con su tema "Dime". Beth anuncia documental en RTVE Play: Por qué nunca más cantó "Dime" PATRI CAMPOS

Abril España: 07-08 de abril. PrePartyES En 2022, Madrid fue el cierre de conciertos previos al Festival de Eurovisión. Cas 30 artistas actuaron en la Sala la Riviera de Madrid. En ella, pudimos ver a los ganadores en Turín 2022, los ucranianos Kalush Orchesta, a la sueca Cornelia Jakobs y al británico Sam Ryder. Por temas de agenda, desde un principio Chanel no podía asistir, pero apareció por sorpresa y sorprendió al público. Este año, la fecha caerá a principios del mes de abril. Chanel da la sorpresa y aparece en la PrePartyES de Madrid para cantar "SloMo" DANIEL BORREGO ESCOT Países Bajos: 15 de abril. Eurovisión in concert Tras tres años de ausencia por la pandemia, en 2022, Ámsterdam volvió a celebrar su particular Eurovision in concert. El concierto es una fecha muy señalada en el calendario ya que reúne desde hace 12 años a los eurofans de toda Europa. El año pasado Chanel se subió al estadio del AFAS Live junto a su equipo de baile formado por Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Maria Pérez, para cantar y bailar "SloMo". Además también participó el representante de Rumanía en Turín, WRS con "Llámame". Para 2023, la cita tan esperada por los eurofans europeos será el 15 de abril. Chanel arrasa en Ámsterdam con este acústico de "SloMo" MARINA SEGOVIA (@marinuxys)