Desde que Eduardo Navarrete entró en nuestras vidas en su paso por 'Maestros de la Costura', de RTVE, ha dejado claro que no le da vergüenza ni tiene reparos a la hora de decir lo que piensa. Su espontaneidad y el 'morro' que se gasta le han servido de mucho y le han abierto muchas puertas. Pero no siempre es así. Ahora todos hablan de las declaraciones que ha hecho sobre su físico en distintos medios de comunicación, tanto en tele como en revistas. La prensa adora al diseñador, porque siempre da titulares jugosos. Pero, a veces, estos se sacan de contexto o malinterpretan y se crea polémica.

Navarrete tiene una buena altura y durante años ha tenido un físico enviable, que explotaba con gusto para dar vida a su alter ego, La Nenuco. Con su cuerpazo, de escándalo, podía ponerse lo que quisiera, todo le quedaba bien: ya fuera un vestido de licra ajustado o un body de neopreno. Luego su cuerpo fue cambiando y él, como hacen millones de personas en el mundo, quiso detener el paso del tiempo.

Con la verdad por delante Siempre ha hablado alto y claro de las cirugías y tratamientos que se ha hecho, yendo con la verdad por delante. Por eso llama la atención que ahora algunos y algunas se lleven las manos a la cabeza con sus declaraciones, tanto en la revista Shangay como en El Hormiguero. "Me he hecho a mí mismo a base de bolsillo y bisturí, tengo operaciones de estética de arriba a abajo, de rodillas para arriba. Desde de ojos, la bola de grasa de los pómulos, lifting, balón gástrico.... La grasa de mis abdominales me la han puesto en el culo. Antes tenía pecho y barriga y nada de culo. Ahora es al revés. Me pasé un mes durmiendo boca abajo, pero he de reconocer que mi doctor me ha cambiado la vida, esto es lo mejor que he hecho en mi vida y estoy muy feliz con el resultado", dijo. Año nuevo, cuerpo nuevo: así es el nuevo Eduardo Navarrete Pablo Paniagua

Fanáticos de la cirugía Modelos, actores, presentadores, cantantes, bailarines, fotógrafos. La cirugía es el recurso que muchos utilizan para minimizar el envejecimiento. Eduardo no es el primer famoso que habla claramente de sus operaciones en las entrevistas. Antes lo hicieron Alaska y Bibiana Fernández. Todos recordamos las risas que se echaron en MasterChef Celebrity a causa de la silicona con el postre de la chica Almodóvar. "Yo siempre he estado a favor de la silicona. Desde hace años, la silicona y yo hemos sido compañeras de viaje y ahora ya a esta edad no puedo renunciar. Era muy tarde para renunciar. ¡Viva la silicona!"," dijo. Eduardo Navarrete empezó a retocarse pronto, con 19 años, y luego ha seguido dando forma a su cuerpo. "Yo no he dicho nada que no se haya dicho antes. Bibi dijo eso de que ¡Nunca se está lo suficientemente delgada ni se tiene el suficiente dinero!. Si lo malo es eso, ¡no hay nada que rectificar!", dice a RTVE. No está enfadado, ni molesto. Pero lamenta que todos se queden en una frase suelta y nadie diga que lleva un año cuidándose, haciendo deporte. "Por desgracia, eso no interesa, interesa lo otro, para atacar". Eduardo Navarrete habla con RTVE antes de su desfile Fotos de Eduardo Navarrete de niño de su álbum personal