¡Tres meses para Eurovisión 2023! El 9, 11 y 13 de mayo, Liverpool celebrará la 67ª edición del Festival de la Canción. De momento ya conocemos el logo y lema "United by music" que acompañarán a esta edición del certamen, como también los países que actuarán en cada semifinal. Pero antes de las grandes citas, por el camino, en el calendario 2023 ya están marcadas muchas de las preselecciones de cada uno de los países participantes en el certamen como las preparties.

¿Quieres seguir de cerca las preselecciones nacionales? ¡Toma nota de cada una de ellas!

La preselección de Finlancia se celebrará el 25 de febrero de 2023 en la cuarta ciudad más grande como el Logomo de Turku. En la duodécima edición de la Uuden Missikin Kilpailu, el ente público escandivado recibió un total de 363 canciones . Las siete seleccionadas que competirán por ganar el billete a Liverpool son: Keira con "No bussiness on the dancefloor", Benjamin con "Hoida mut", Robin Packalen con "Girls like you", Lxandra y "Something to lose", Käärijä y "Cha cha cha", Kuumaa con "Ylivoimainen" y Portion Boys con "Samaa taivasta katsotann". ¿Quién sucederá a The Ramus en la 67º edición del Festival de Eurovisión?

El 25 de marzo tendrá lugar la segunda edición del Barcelona Eurovión Party. El año pasado asistieron un total de 20 participantes que acudieron a 66ª edición del certamen europeo . Este año durará tres días para que la diversión no pare. DJ’s, Beth como invitada especial y artistas como Dami In (Australia), Destiny (Malta 2021), Poli Genova (Bulgaria 2016), Suzy (Portugal 2014) y Eva Santamaria (Spain 1993), la cual celebra 30 años de su actuación en el Eurovision Song Contest, se subirán al escenario del evento para ponerle ritmo y color a las ilusiones. La representante de Riga 2008 se volverá a reencontrar con los eurofans y con su tema "Dime" .

La 57ª edición de la preselección portuguesa ya conoce a sus participantes. La RTP ha revelado tanto la identidad gráfica del certamen nacional como la distribución de los temas en cada una de las semifinales. El reparto de los autores queda de la siguiente manera. En la primera semifinal que se celebra el 25 de febrero estarán April Ivy, Churky, Cláudia Pascoal, Jacinta, Mimicat, MoYah, Neon Soho, Quim Albergaria, SAL y You can't win, Charlie Brown . Y en la segunda (4 de marzo): André Henriques, Bandua, Bárbara Tinoco, Dapunksportif, Edmundo Inácio, Inês Apenas, Ivandro, Teresinha Landeiro, The Happy Mess y Voodoo Marmalade .

Tras tres años de ausencia por la pandemia, en 2022, Ámsterdam volvió a celebrar su particular Eurovision in concert. El concierto es una fecha muy señalada en el calendario ya que reúne desde hace 12 años a los eurofans de toda Europa. El año pasado Chanel se subió al estadio del AFAS Live junto a su equipo de baile formado por Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Maria Pérez, para cantar y bailar "SloMo". Además también participó el representante de Rumanía en Turín, WRS con "Llámame" . Para 2023, la cita tan esperada por los eurofans europeos será el 15 de abril .

Conoce a los representantes de cada país

Por el momento, mediante una selección interna, tanto Israel como Chipre, ya han anunciado a sus representantes para Eurovisión 2023. Los cantantes Noa Kirel y Andrew Lambrou son los escogidos por parte del país israelí como el chipriota. A ellos se suman la representante de Francia, La Zarra, los de Países Bajos, Mia Nicolai & Dion Cooper y el de Eslovenia, Joker Out. No obstante, tres países ya conocen tanto el tema como a su abanderado los próximos 9, 11 y 13 de mayo en Liverpool, a través de sus preselecciones nacionales.

Albania: Albina & Familja Kelmendi con el tema "Duje"

Los sucesores de Ronela para representar a Albania en el Festival de la Canción 2023 son Albina & Familja Kelmendi. Los vencedores han salido victoriosos en el televoto y defenderán sobre el escenario de Liverpool el tema "Duje".

No obstante, la ganadora de la 61ª edición del Festivali i Këngës, por parte del jurado, fue Elsa y "Evita", por tercera vez. La artista ganó la preselección nacional dos años consecutivos, en 1996 y 1997. Sin embargo, por primera vez en la historia del concurso, el televoto ha escogido en su totalidad al representante albanés.

El sexteto procede de Kosovo, concretamente de la región de Pëjë, fronteriza tanto con Serbia como con Montenegro, y la ahora líder de la formación tiene 24 años y fue finalista de La Voz de Albania.

Bélgica: Gustaph con el tema "Because of you"

El país belga ya conoce a su abanderado en las semifinales de Liverpool 2023 que se celebran los próximos 9 y 11 de mayo. El elegido es Gustaph y sobre el escenario defenderá el tema "Because of you". Se alzó con la victoria del Eurosong 2023, la preselección nacional. Obtuvo un total de 278 puntos, sumados entre el televoto (157) y el jurado profesioanl (121).

Será la tercera vez que Gustaph pise el escenario del Festival de Eurovisión. En las ediciones de Lisboa 2018 y Rotterdam 2021 realizando los coros a la delegación belga.

Dinamarca: Reiley con el tema "Breaking my heart"

Reiley, ganador del Dansk Melodi Grand Prix, arrasó con la votación del jurado y el televoto con la canción "Breaking my heart". El danés ganó el concurso con el 43% de los votos totales frente al 34% que obtuvo Nicklas Sonne con "Freedom" y el 23% de Micky Skeel y "Glansbillede". El artista, que tomará el testigo de Reddi, abanderada danesa en Turín 2022 con "The show", se subirá sobre el escenario del M&S Bank Arena el próximo 11 de mayo para defender su propuesta.

Gracias a sus más de 10 millones de seguidores en TikTok, Reiley ha conseguido que su disco debut llegue a países como Estados Unidos o Corea del Sur. Precisamente allí ha llegado incluso a realizar conciertos y grabar un sencillo con una de las bandas más grandes del país, los AB6IX

España: Blanca Paloma con el tema "Eaea"

España ya conoce a la sucesora de Chanel y su "SloMo". Blanca Paloma representará al país en Eurovisión 2023 con "Eaea", un homenaje a sus raíces, al flamenco y a su abuela Carmen. Después de intentarlo el año pasado con "Secreto de agua", la cantante y compositora se alzó con el micrófono de bronce en la segunda edición del Benidorm Fest 2023.

El tema que participará en la 67º edición del Festival de la canción ha recibido un total de 169 puntos: 94 por parte del jurado profesional, 35 por parte del jurado demoscópico y 40 por parte de los espectadores. La propuesta está cargada de simbolismos y emotividad, fusiona la buleria con la nana.

Irlanda: Wild Youth con el tema "We are one"

La banda de Dublín obtuvo la máxima puntuación por parte del jurado nacional (12) y del televoto (12) en el Eurosong 2023. "We are one" de Wild Youth se impuso por 2 puntos de diferencia a "Midnight summer night" de CONNOLLY y por 14 a "Down in the rain" de K Muni & ND.

En sus conciertos celebrados por Reino Unido e Irlanda, el grupo de la Isla Esmeralda ha colgado en varias ocasiones el cartel de sold-out. Su single de debut "All or nothing" lo lanzaron en mayo de 2017. Su sonido mezcla los elementos del rock, R&B y el indie-pop.

Italia: Marco Mengoni con el tema "Due vite"

Su regreso a Eurovisión. Marco Mengoni, séptimo en Malmö 2013, se ha proclamado ganador del conocidísimo Festival de San Remo, siendo esta la segunda victoria en el concurso de su carrera profesional. "Due vite" se impuso con el 45,55% de los votos a "Cenere" de Lazza, la otra gran favorita, quien obtuvo el 16,64% de los votos.

A pesar de ser tímido por naturaleza, este natural de Ronciglione que nació justamente el día de Navidad, sintió una fuerte atrtacción por la música desde muy pequeño y ha confesado que se pasaba horas cantando en un karaoke para a escondidas. A los 14 años, sus progenitores tuvieron la oportunidad de verlo cantar y decieron apuntarlo a una escuela de canto y piano.

Letonia: Sudden Lights con el tema "Aijā"

El grupo, que representará a Letonia en la primera semifinal el próximo 9 de mayo, ha ganado la octava edición de la Supernova, la preselección nacional del país. El pop-rock alternativo con un toque ligeramente alternativo de Sudden Lights sucede al buen rollo y el ecologismo de Citi Zēni, quienes interpretaron "Eat your salad" en Turin 2022.

Desde su fundación, la banda ha publicado tres álbumes: Suburbs (2017), It’s Best Where I’m Not (2019) y A Billion Summers (2022). Durante el último año han asistido a multitud de conciertos y festivales letones, realizando una gran gira por todo el país. Además, han hecho diferentes colaboraciones con importantes artistas de Letonia como el rapero Zeļģe y el misterioso ZeBreni.

Noruega: Alessandra con el tema "Queen of kings"

Tras arrasar con la votación del jurado internacional como con el televoto, Alessandra es la ganadora del Melodi Grand Prix 2023. "Queen of Kings" se impuso por 95 puntos de diferencia al tema de Ulrikke Brandstorp, "Honestly". Completa el podio del certamen noruego, "Masterpiece" de Atle Pettersen.

La joven que será la sucesora de Subwoolfer, antes de la preselección nacional del país nórdico, compitió en la séptima temporada de The Voice Norway, llegando a los shows en vivo. Tras el certamen nacional, el tema con el que defenderá a Noruega en Liverpool subió hasta el puesto número 1 en la lista viral de Spotify Global.

Ucrania: Tvorchi con el tema "Heart of steel"

Tras una votación en la que participan tanto el jurado nacional como el televoto, Tvorchi han resultado la vencedora del Vidbir 2023 con su canción "Heart of steel". Ellos serán los encargados de representar a Ucrania sobre el escenario de Eurovisión. La plata y el bronce han caído en Krutb y "Kolyskova" y Jerry Heil y su tema "When God shut the door".

Los ganadores son una banda de música electrónica que posee cuatros discos en el mercado. En la plataforma Spotify tienen un total de 120.000 oyentes mensuales y en la red social, Instagram, suman 47,9 mil seguidores. Además, participaron en la edición de 2020 de la preselección ucraniana.