Sevilla ha cambiado el color de su alfombra: no es roja, es azul. Y mientras que actores, cantantes, presentadores de televisión y celebs han pisado con fuerza la alfombra con impresionantes vestidos y looks acompañados de su peluquería y vestuario adecuados para deslumbrar, otros prefieren apostar por la naturalidad. Es el caso de Sara Sálamo. La actriz no quería perderse la gran noche del cine español. Pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad de reivindicar la naturalidad en las mujeres. Para ello se ha atrevido a arrasar en la alfombra roja de los Premios Goya 2023... ¡Sin maquillaje!

Sara Sálamo, natural y despampanante No le hace falta ni sombra de ojos ni delineador ni máscara de ojos. Ni siquiera un poquito de colorete en las mejillas. Belleza natural lo llaman. Una que está al alcance de muy pocos. Pero la actriz es consciente de ello y ha decidido llevar un elegante y sencillo vestido de tirantes gris con ligeras transparencias y estampados de flores bordadas. Sara Sálamo en la alfombra roja de los Premios Goya 2023 GTRES s Con el pelo suelto y sin un ápice de maquillaje, posa feliz en la alfombra de los Goya 2023 y triunfa. De esta forma, Sara Sálamo apoya las palabras en una entrevista de Miguel Herrán previas a la gala de entrega de galardones, donde hablaba de la imagen que los actores deben lucir en eventos de este tipo: "Hoy he venido a la gala de los Premios Goya 'a cara lavada' porque soy madre y me preocupa cómo utilizamos el altavoz que tenemos", asegura en su cuenta de Instagram. Y demuestra que lo glamuroso puede ser lo más sencillo del mundo.