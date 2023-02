Maribel Verdú es una de las actrices españolas con más proyección internacional y en su carrera destacan trabajos con directores como Alfonso Cuaron, Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola y Andy Muschietti, que la ha dirigido recientemente en The Flash. Está acostumbrada a posar en alfombras rojas a ambos lados del Atlántico y cuida mucho su imagen, apostando fuerte por firmas y diseñadores internacionales. Mantiene una fuerte amistad y complicidad con su equipo de estilistas, formado por José Juan y Paco (es el diseñador Paco Casado, para el que la actriz llegó a desfilar en Madrid).

Sus apariciones en eventos relacionados con el cine causan sensación. Si echamos la vista atrás y repasamos sus apariciones en las alfombras rojas y verdes de los Premios Goya vemos que ha llevado vestidos de Nina Ricci , que fue una de sus firmas preferidas durante años, Dsquared, Sportmax, Saint Laurent, Toni Maticevski y Micahel Kors . Pero en los últimos años se ha centrado sobre todo en la firma francesa Dior , llevando diseños firmados por los distintos directores creativos que ha tenido la casa en los últimos años, desde Raf Simons a Maria Grazia Chiuri. Muchos de los vestidos y looks que veíamos en la pasarela de París, los lucía ella en la gala de los Goya. Es una de las pocas actrices que lleva ropa de costura, ¡y sabe defenderla con dignidad y elegancia!

Apuesta por la moda italiana

Pero desde 2002 notamos un giro radical y en sus últimas salidas ha querido apoyar la moda española. La hemos visto con vestidos de Teresa Helbig y The 2nd Skin Co., dos de las firmas españolas más solicitadas a nivel internacional. La actriz, que atesora 11 nominaciones al Goya (el récord lo tiene Penélope Cruz, con 14) y lo ha ganado en dos ocasiones, ha sorprendido en la gala de los Goya de 2023 con un vestido de Alberta Ferretti. Su vestido lleva un cuerpo con escamas de PVC en tres tonos de oro: blanco, rosa y plata. Las joyas son de Messika y completa el look con unas sandalias de Saint Laurent. ¡Un vestido silueta que le sienta como un guante!

Maribel Verdú en los Premios Goya 2023 GTRES GTRES

No es la primera vez que Maribel Verdú acude a la gala de los Premios Goya con un diseño de Alberta Ferretti La primera vez fue en la gala de 2008 y le dio suerte. Estaba nominada a mejor actriz por su papel en Siete mesas de billar francés. Y lo ganó. Después ha pisado más veces esta alfombra roja y en todas lo ha hecho con diseños de Dior. Ahora, Maribel Verdú, salta de moda francesa a moda italiana.