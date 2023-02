Cuando aún caía sobre España el telón polvoriento del franquismo, el cine de Carlos Saura logró sortear con creatividad y metáforas las azadas de la censura. Aquella habilidad, en la que fue imprescindible la figura del productor Elías Querejeta, consiguió abrir la mirada internacional sobre nuestro cine en festivales tan importantes como los de Cannes y Berlín.

La caza (1966), de la que se cumplen 57 años, fue uno de los mejores ejemplos de aquello. Considerada la primera película del cine metafórico, su simbolismo permitía muchas interpretaciones y gracias a ello Saura pudo colar la crítica social de una España franquista en las salas de cine. Una de las claves fue su paso por el festival de la Berlinale, donde la cinta consiguió el Oso de Oro a la Mejor Película y, con ello, una repercusión internacional que allanaría el camino.

El cine de la metáfora

Pero sin duda fue su manera velada de hablarnos de lo que no se veía a simple vista lo que logró que el cine de Saura sorteara toda reprobación. El cine metafórico actuaba dentro de la disidencia consentida por las autoridades, no se puede borrar lo que no se entiende o no son capaces de ver. Pero ahí estaba, como en La caza, donde Saura realiza un retrato certero de la burguesía franquista de la época, cuyos protagonistas dejan entrever las heridas de la guerra civil. Pero que también se ve en otras cintas como Pepermint Frappé (1969), La prima Angélica (1970) o Ana y los lobos (1973).