Esta noche celebramos la gran noche del cine español y lo hacemos de la mano de dos de sus estrellas, Antonio de la Torre y Clara Lago. No es la primera vez del malagueño como presentador, ni mucho menos. ¿Sabías que fue periodista? Su antiguo trabajo tuvo, incluso, mención especial en los Premios Goya de 2007, cuando se subió al escenario para recoger su galardón por Azuloscurocasinegro.

Entre referencias a su mujer, sus hermanos o Daniel Sánchez Arévalo, Antonio de la Torre también se acordó en su discurso de sus compañeros de Canal Sur, donde trabajó, "por cómo me han apoyado en mi carrera". Pero, ¿cómo fue su paso por el canal? Recordamos su trayectoria como periodista.

El paso de Antonio de la Torre por Canal Sur

Antonio de la Torre estudió periodismo y trabajó en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Amante del fútbol, informaba sobre los deportes, llegando a presentar incluso un programa. Su primera vez como presentador tuvo lugar el 8 de junio de 1998 en Tododeporte, un momento que se puede ver en YouTube. En el clip, el ahora actor hablaba sobre el Mundial de Fútbol de aquel año y los equipos de Andalucía de cara al ascenso a segunda división.

Ya entonces compaginaba su trabajo como periodista con la actuación, una faceta a la que ahora se dedica por completo. En 2007 recibió su primera nominación a los Goya y ganó, un momento que aprovechó para acordarse de sus compañeros. Años más tarde, en 2010, volvió a Canal Sur en calidad de entrevistado, al informativo Gol a Gol, y habló con sus compañeros de aquella etapa.

"Entiendo que ahora me dedique a otra cosa", bromeaba nada más ver un fragmento suyo como presentador. "Si tenía alguna duda, después de verlo me confirma que he hecho bien", decía, recordando "la sensación de tener todo en la cabeza", sin cue. "Este programa, esta casa… En un momento en el que me apetecía mucho cambiar de aires. Yo estaba en Madrid sin mucho trabajo como actor y la verdad es que poder presentar aquí los deportes, en Canal Sur, también fue una oportunidad muy buena", aseguraba de sus inicios en la televisión andaluza.