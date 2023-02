La vida sentimental de Carlos Saura ha sido tan agitada como la profesional, sin embargo, el cineasta siempre ha sido muy discreto en cuanto a su intimidad. Acaba de recibir el Goya de Honor por una trayectora brillante, pero ¿qué sabemos sobre su lado más personal? ¿Quiénes han sido sus grandes amores? ¿Se ha casado alguna vez? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A qué se dedican? ¿Han seguido los mismos pasos que su padre? En una de sus últimas entrevistas, Saura dejó claro que lo más importante para él, más que su carrera, es la familia.

"Siempre es un halago que el trabajo que uno hace lo vea la gente, que les haga pensar y que lo aprecien. Respecto al legado, es algo que no he pensado porque no me preocupa. [...] Yo lo hago porque me divierte. Cuando me muera, que hagan lo que consideren. De lo que más orgulloso me siento es de mis siete hijos, seis chicos y una chica", asegura. Ellos son Carlos, Antonio, Shane, Diego, Adrián, Manuel y Anna, la más pequeña, fruto de su matrimonio con Eulalia Ramón. Ella junto a dos de sus hijos han sido los encargados de recoger el Goya de Honor. Antonio Saura Medrano ha aprovechado para recordar quiénes fueron las mujeres de la vida de su padre.