Todos están de acuerdo: Ray Heredia se fue demasiado pronto. Se fue con 27 años, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Jean-Michel Basquiat, Kurt Cobain y Amy Winehouse, entre otros. Hoy su voz sigue sonando y su legado se mantiene vivo y fuerte. Nació en Madrid en una familia en bailaores flamencos, pero desde niño sintió que lo suyo era cantar. Fue uno de los fundadores de Ketama, junto a José Soto 'Sorderita' y Juan Carmona, pero abandonó el grupo en 1991 para lanzarse en solitario. En junio de ese año lanzó su mítico disco Quien no corre vuela. Apenas pudo saborear el éxito. El cantante murió el 17 de julio de ese mismo año en el poblado de chabolas de La Celsa, en Madrid. Fue por culpa de una sobredosis. En su disco destaca, por encima de todas, la canción 'Alegría de vivir', convertida en himno y en oración por sus seguidores, entre ellos Bibiana Fernández.

Portada de 'Quien no corrre, vuela' de Ray Heredia RTVE

Ray Heredia estaba casado con Marina Heredia, hermana de El Negri, c omponente de 'La barbería del sur' testigo del despegar del músico, a quien llamaban "el Prince español". El Negri cantó 'Alegría de vivir' junto a Andrés Calamaro para el disco Mi tiempo. Curiosamente, este grupo hizo ya una versión del tema y superó en reproducciones a la original.

Letra de 'Alegría de vivir'

El infierno

De tu gloria

Ha pasao por mí

Ahora siento y pienso adentro

Alegría de vivir

Alegría de vivir

Cuando estás cerca de mi

Ahora siento y pienso adentro

Lo que habrá dentro de mí

Lo que habrá dentro de mí

Lo que habrá dentro de mí

Yo lo busco y no la encuentro

Mi manera de sentir

Mi manera de sentir

Mi manera de sentir

Yo la busco y no la encuentro

Mi alegría de vivir

Y el infierno de tu gloria

Ha pasao por mí

Ahora siento y pienso adentro

Alegría de vivir

Mi manera de sentir

Lo que habrá dentro de mí

Lo que habra dentro de mí

Yo la busco y no la encuentro

Mi manera de sentir

Mi manera de sentir

Mi manera de sentir

Yo la busco y no la encuentro

Mi alegría de vivir

Y el infierno de tu gloria

Ha pasao por mi

Ahora siento y pienso adentro

Alegría de vivir

Alegría de vivir

Cuando estás cerca de mí

Yo me busco y no me encuentro

Mi manera de sentir

Mil maneras de sentir

Mil maneras de vivir

Mil maneras de sentir

Que mil maneras

Que mil momentos

Que mil historias

Que mil lamentos.