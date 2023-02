Esta es la historia de un cumplido sincero y espontáneo que se interpretó por algunas y algunos como un gesto machista. Los protagonistas de la historia son Carlos Saura y Penélope Cruz, que eran los encargados de entregar el Goya a mejor película cuando faltaban solo unos minutos para que terminara la ceremonia. Estaba siendo una gala marcada por un potente discurso feminista. Empezó en la alfombra roja, con varios invitados llevando abanicos rojos en los que se leía #MasMujeres, y siguió en el escenario, con discursos más o menos acertados. "Os está quedando una gala muy bonita, un campo de nabos feministas precioso", dijo Leticia Dolera a los presentadores, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Actrices como Belén Rueda, Cristina Castaño, Pepa Charro (alias, la Terremoto de Alcorcón), Daniela Santiago... Fueron muchas las mujeres que gritaron por la igualdad y denunciaron el machismo que impera en el sector.

Nora Navas , actriz y presidenta de la Academia de Cine, lo remarcó. "Queremos reivindicar a nuestras cineastas, queremos respeto y solidaridad. Queremos sobre todo transmitir a esos y esas adolescentes que van al cine y sueñan con dedicarse a esto, que no hay límites, que los límites los ponen ellos mismos. No basta con ponerse delante de las cámaras, necesitamos más directoras, cámaras, guionistas, productoras, foquistas… Queremos demostrar a todas las personas que quieran dedicarse a este maravilloso oficio que vamos a defender la igualdad de oportunidades, y nadie tiene que sentirse incómodo porque esto ocurra, porque sólo derrotando la superioridad de género derrotaremos el monstruo de la violencia contra las mujeres. Y debemos lograrlo todos juntos. Todas, juntas".

La reacción de Penélope Cruz y Javier Bardem

Penélope Cruz no parecía sentirse atacada, al contrario, y decía sentirse también emocionada de estar junto a Carlos Saura. Pero el asunto se fue envolviendo en polémica y traspasó los límites de la gala, y durante años persiguió al director. En una entrevista que Alberto Ojeda le hizo en 2022 para El español decía esto: "Le dije que estaba muy guapa y me empezaron a tildar de machista en muchos medios. Penélope me llamó indignada, y también Bardem. Yo digo algo así con cariño, sin ninguna connotación antifeminista. A mí me parece que la gran revolución, después de la industrial, es la femenina. Y me parece muy justa y necesaria. Mi mujer, Lali Ramón, es muy feminista, por otra parte. Ahora, esto llevado al extremo es muy peligroso, como el fundamentalismo en las religiones".