El dia previ a l'entrega dels Premis Goya de cinematografia, Gemma Nierga entrevista al Cafè d'Idees a tres dones candidates al premi a Millor Disseny de Vestuari, Millor Direcció de Producció i Millor Direcció d'Art. Totes tres expliquen que els nervis han aparegut en aquestes hores prèvies "nervis i molt d'estrès, ja voldria que hagués passat".

Suevia Sampelayo, nominada a Millor Disseny de Vestuari per 'La piedad', d'Eduardo Casanova, explica que un dels elements essencials del film és l'ús del color rosa que és el segell del director: "És el color que ell més odia. Simbolitza el contrari al que estem acostumats, és terrorífic per ell". Sampleayo afegeix que el color embolcalla una relació tòxica d'una mare amb el seu fill, "envoltat d'un color bonic".

"Que l'espectador estigui totalment immers a la història" Sylvia Steinbrecht, nominada a Millor Direcció d'Art als Goya 2023 per 'Los renglones torcidos de Dios', explica que de seguit es va entendre amb el director Eduardo Casanova: "Quan pilles el que vol, ja saps molt millor en què ha de consistir la seva tasca". Steinbrecht detalla la feina d'una directora d'art i recorda que van haver de fer molta recerca per a la pel·lícula: "Has de presentar diferents opcions, imaginar cada escena i fer que l'espectador estigui totalment immers a la història". Sylvia Steinbrecht desvela que el film es va rodar en vuit localitzacions diferents: "Hi ha trossets en un lloc, l'exterior en un altre, un puzle que si ningú se n'adona, és que ho has fet bé". “☕ Sylvia Steinbrecht, nominada a Millor Direcció d'Art als #Goya 2023 per 'Los renglones torcidos de Dios', explica en què ha consistit la seva tasca.



