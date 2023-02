¡Tres meses para Eurovisión 2023! El 9, 11 y 13 de mayo, Liverpool celebrará la 67ª edición del Festival de la Canción. De momento ya conocemos el logo y lema "United by music" que acompañarán a esta edición del certamen, como también los países que actuarán en cada semifinal. Pero antes de las grandes citas, por el camino, en el calendario 2023 ya están marcadas muchas de las preselecciones de cada uno de los países participantes en el certamen como las preparties.

¿Quieres seguir de cerca las preselecciones nacionales? ¡Toma nota de cada una de ellas!

Febrero

Estonia: 11 de febrero. Eesti Laul 2023

Desde hace 13 años, Estonia elige al representante de Eurovisión en su emblemático Eesti Laul, que constará de dos semifinales y una final. El 11 de febrero, el país conocerá a su abanderado o abanderada para Liverpool 2023, que saldrá de un total de 12 propuestas. Estas son: Meelik con "Tuju", Inger con "Awaiting you", Janek con "House of glass", Elysa con "Bad Philosophy", M Els con "So good (At what you do)", Bedwetters con "Monsters", Andreas con "Why do you love me", Alika con "Bridges", Anett & Fredi con "You need to move on", Ollie con "Venom", Mia con "Üks samm korraga" y Sissi con "Lighthouse".

Rumania: 11 de febrero. Slectia Nationala 2023

Un año más, Rumania escogerá a su abanderado o abanderada en el Selectia Nationala 2023. La televisión pública rumana recibió un total de 85 canciones que redujo a 12 para competir en la Gran Final que se celebra el 11 de febrero. La canción ganadora será elegida enteramente por el televoto.

Los participantes y sus canciones son: Adriana Moraru con "Faralaes", Aledaida con "Bla bla bla", AMIA con "Puppet", Andrada Popa con "No time for me", Andreea D Folclor Orchestra con "Perinita Mea", Deiona con "Call on me", Erin Danet con "Bad&Cool", Maryliss con "Hai vino", Ocean Drive con "Take you home", No Artist con "Statues", Steven Roho x Frabiella x Formatia Albatros con "Lele" y Theodor Andrei con "D.G.T. (Off and on)". ¿Quién será el sucedor de WRS y su tan sonado "Llámame"?

03.06 min WRS representará a Rumanía tras haber ganado la preselección rumana donde se elige al representante para ir a Eurovisión, la Selectia Nationala

Dinamarca: 11 de febrero. Dansk Melodi Grand Prix 2023

Heino Hansen y Tina Müller serán los enencargados de conducir la gala que tendrá lugar el próximo 11 de febrero a las 20.00 CET. La televisión pública danesa ha presentado a los ocho participantes que competirán en la 53ª edición del Dansk Melodi Gran Prix: Soren Torpegaard Lund con "Lige her", Nicklas Sonne con "Freedom", Eyjaa con "I was gonna marry him", Frederik Leopold con "Stuck on you", Maia Maia con "Beautiful bullshit", Mariyah Leberg con "Human, Micky Skeel con "Glandsbillede" y Reiley con "Breaking my heart".

Letonia: 11 de febrero. Supernova 2023

Letonia ha presentado a los 14 participantes del Supernova 2023 y sus respectivas canciones. El 4 de febrero, en la primera y única semifinal, un jurado acompañado del televoto decidirán a los clasificados para la Gran Final que se celebrará una semana después, el 11.

Entre ellos están: 24. Av¿nija ("You said"); Adriana Miglane ("Like I wanna"); Alise Haijima ("Tricky"); Arturs Hatti ("Love vibes"); Avéi ("Let me go"); Inspo ("Sway"); Justs ("Stranger"); Katrine Miller ("Beaten down"); Luize ("You to hold me"); Markus Riva ("Forever"); Patrisha ("Hush"); Raum ("Fake love"); Sudden Lights ("Aija") y Toms Kalderauskis ("When it all falls").

Croacia: 11 de febrero. Dora 2023

El Dora 2023 traerá algunos cambios. Según ha anunciado el jefe de la delegación croaca Tomislav Stengl, "las canciones estarán disponibles antes", en comparación a años anteriores. Además de que se les exige a los artistas a tener un video musical o con letra de sus canciones.

Otra novedad, el formato. La preselección nacional croata contará con dos semifinales, ya que la HRT quiere atraer a tantos artistas como sea posible. La final tendrá lugar en febrero en Opatja. Los preseleccionados han sido: Barbara Munjas, Boris Stok, Damir Kedzo, Dana, Detour, Eni Jurisic, Hana Masic, Harmonija Disonance, Kreso & Kisele Kise, Let 3, Maja Grgic, Martha May, Meri Andrakovic, Patricia Gasparini, Tajana Belina, The Splitters, Top of the Pops ft. Mario Petrekovic y Yogi. ¿A quién le dará el testigo Mia Dimsic, representante en Turín 2022?

Malta: 11 de febrero. MESC 2023

En el mes de febrero, la televisión pública de Malta, la PBS, escogerá a su representante para Eurovisión 2023. El formato del MESC 2023 constará de unos cuartos de final divididos en cuatro tandas (13, 20 y 27 de enero y el 3 de febrero), una semifinal (el 9 de febrero) y la gran final el 11 de febrero.

El 25 de noviembre, durante una reunción en los estudios de la televisión publica se conoció qué artista abriía la primera gala de presentación (Hailey) y quién cerraría la cuarta gala (María Cristina). Han elegido un total de 40 intérpretes: Jake, Clintess, Francesa Sciberras, Ian, Maria Cristina, Dario, Klinsmann, Aidan, Greta Tude, Mark Anthony Bartolo, Marie Claire, Geo Debono, Haley, John Galea, Fabizio Faniello, Jessika, Matt Blxck, Stefan, Dominic & Anna, Maria Debono, Maxine Pace, Jason Scerri, Bradley Debono, Dario Bezzina, Andre, Brooke, Nathan, The Busker, James Louis, Christian Arding, Kirstie, Eliana Gomez Blanco, Lyndsay, Stefan, Giada, Ryan Hili, Chris Grech, Dan, Cheryl Balzan y Mike. ¿Quién tomará el testigo de Emma Muscat, la representante en Turín 2022?

Italia: 11 de febrero. Festival Di Sanremo 2023

Del 7 al 11 de febrero tienes una cita en Italia con el Festival Di Sanremo. Tanto la emisora italiana RAI como el Director Artístico de Sanremo, Amadeus volverán a trabajar duro para sacar adelante el certamen de música del país. La edición de 2023 contará con 22 artistas que se le sumarán finalmente 6 jóvenes talentos seleccionados por Amadeus y la comisión artística del Sanremo Gionani 2022.

La gran novedad para esta edición es que el ganador o ganadora será automáticamente el representante o la represenante de Italia en Eurovisión 2023. Esta es la lista de los artista consagrados: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Moda', Mara Sattei, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Shari, giANMARIA, Colla Zio, Anna oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo, Sethu, Will y Olly. ¿Quién será el sucedor de Mahmood y Blanco son su "Brividi" en Liverpool?

03.21 min Los artistas han conseguido transmitir esos 'escalofríos' al público y al jurado del Festival de San Remo con la canción "Brividi".

San Marino: 25 de febrero. Una voce per San Marino 2023

San Marino repite la misma fórmula de preselección. Para Eurovisión 2023, escogerá a su representante a través de la preselección Una voce per San Marino. Existe una primera fase donde el jurado se encarga de hacer un cribado y seleccionar a las 60 candidaturas que pasaran a las semifinales, las cuales se dividirán en 5 y se celebran entre el 18 y 20 de febrero. Entre los concursantes destaca la participación de la extriunfito Verónica y del cantante gallego Jonydasvie.

Finlandia: 25 de febrero. UMK 2023

La preselección de Finlancia se celebrará el 25 de febrero de 2023 en la cuarta ciudad más grande como el Logomo de Turku. En la duodécima edición de la Uuden Missikin Kilpailu, el ente público escandivado recibió un total de 363 canciones. Las siete seleccionadas que competirán por ganar el billete a Liverpool son: Keira con "No bussiness on the dancefloor", Benjamin con "Hoida mut", Robin Packalen con "Girls like you", Lxandra y "Something to lose", Käärijä y "Cha cha cha", Kuumaa con "Ylivoimainen" y Portion Boys con "Samaa taivasta katsotann". ¿Quién sucederá a The Ramus en la 67º edición del Festival de Eurovisión?

03.24 min El rock volverá a ser el abanderado de Finlandia en Eurovisión 2022. The Rasmus toma el testigo de Blind Channel, tras arrasar en el UMK 2022.

Polonia: 26 de febrero. Krajowe Eliminacje 2023

La Televisión Poloca (TVP) anunció en septiembre que mantendrá la final nacional. Krajowe Eliminacje. A través de un comunicado publicado en Facebook como en la página web oficial del medio de comunicación, añadieron las normas oficiales, como los requerimientos establecidos por la UER como dos puntos a tener en cuenta: total libertad sobre letra e idioma utilizando siempre y cuando éste no contenga elementos discriminatorios contra cualquier grupo social. Se podrán enviar candidaturas hasta el 15 de enero de 2023. La gran final tendrá lugar un mes después, el domingo 26 de febrero. Allí, el año pasado, se proclamó campeón Ochman con "River", que arrasó con un 51% de los votos y logró la décimo segunda posición para Polonia en Eurovisión 2022.