El món de la cultura, la política i la societat catalana s'acomiada de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, mort aquest diumenge al vespre als 95 anys d'edat. El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat acull a partir de les 9 del matí la capella ardent perquè els ciutadans el puguin visitar i retre homenatge a una de les figures clau en la literatura i llengua catalana.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'ha definit com “un dels grans de la nostra literatura, cronista de paisatges quotidians i de la vida del nostre país” diu Aragonès. Record també des de les entitats culturals. Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, que va concedir a Espinàs el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, ha escrit: “se’n va un dels escriptors més llegits, grandíssim prosista, amant de la llengua, apassionat pel país i la seva gent”.

Un referent de les lletres catalanes

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), Espinàs s'havia convertit en un referent de la creació literària en català. De ben jove, amb només 26 anys va guanyar el premi Joanot Martorell per la novel·la 'Com ganivets o flames'.

El seguirien molts altres reconeixements, tan literaris com a la seva trajectòria, entre els quals destaquen la Creu de Sant Jordi el 1983, el Premi Nacional de Periodisme (1995), el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2002), la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya el 2007 i la Medalla d'Or de la Generalitat el 2015.

És autor, entre d'altres, de 'Combat de nit', 'El teu nom és Olga', 'El meu ofici', 'Viatge al Pirineu de Lleida', 'Una vida articulada' i la saga de cròniques de viatges 'A peu'. A banda de la seva prolífica carrera com a escriptor i periodista, en l'àmbit de la literatura també va cultivar la seva faceta d'editor com a membre de l'equip fundador de l'editorial La Campana.

Espinàs va ser també un dels impulsors de la Nova Cançó i fundador de Els Setze Jutges. Així mateix, és conegut per haver posat lletra, amb Jaume Picas, al 'Cant del Barça', l'himne del FC Barcelona.

El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat acollirà la capella ardent en un format i horaris que es donaran a conèixer a les pròximes hores. La família de l'escriptor ha accedit a la petició feta pel president Pere Aragonès, que ho ha proposat atenent al fet que Espinàs va ser distingit el 2015 amb la Medalla d'Or de la Generalitat.