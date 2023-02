Ya conocemos a los 4 nuevos artistas que completan el cartel de la gran final del Benidorm Fest 2023, la preselección española para elegir al representante de Eurovisión: Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero. Se han ganado el voto del jurado profesional, demoscópico y público en una intensa y disputada hasta el último minuto segunda semifinal tras la que han quedado eliminados Alfred García, Siderland, Famous, E’Femme y Rakky Ripper.

Blanca Paloma ha sido la favorita del jurado profesional y del público, que le han otorgado la máxima puntuación, y segunda del voto demoscópico, que ha liderado Vicco.

‘La Lola’ de Famous fue la encargada de abrir las actuaciones de los candidatos de la noche. Tras él, José Otero con la balada ‘Inviernos en Marte’; Karmento y el folclore manchego de ‘Quiero y duelo’; Rakky Ripper y ‘Tracción’; Blanca Paloma y ‘Eaea’; E’Femme y ‘Uff!’; Siderland con ‘Que esclati tot’; Alfred García con el tema ‘Desde que tú estás’; y Vicco, que ha cerrado las actuaciones con ‘Nochentera’.

La segunda semifinal del Benidorm Fest ha contado con las actuaciones de tres grandes artistas invitados: Miguel Poveda, que ha abierto la gala con un especial homenaje al mítico tema eurovisivo ‘Eres tú’, de Mocedades, en su 50º aniversario; Álvaro Soler y la estrella internacional Gloria Trevi.

Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez han sido los encargados de presentar la semifinal emitida por La 1 y RTVE Play desde el Palau L’Illa de Benidorm.

Reacciones de los finalistas

Tras la segunda semifinal, los 4 finalistas - Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero- han comparecido ante los medios para compartir sus primeras impresiones.

“Estoy en shock, pero en shock bueno”, ha afirmado la intérprete de ‘Eaea’, Blanca Paloma. “He no me puedo sentir más agradecida al apoyo que me estáis brindando”, ha dicho a sus seguidores. “Hay mucho trabajo desde que salí del Benidorm Fest anterior. Quise sacar un repertorio propio con todas esas músicas que me han nutrido: folclore, flamenco, electrónica… hemos hecho muchos conciertos por España y eso me ha dado bastante callo. Pero, hasta el último ensayo no sabía si me iban a temblar las piernas como el año pasado”, ha explicado. “Este año con la misma ilusión me he entregado al abismo y he volado. Voy a por todas”, ha concluido.

Karmento

“Me he divertido mucho, era mi objetivo. Llevar la fiesta, sentir el público, que lo he sentido un montón”, ha contado Vicco. “La puesta en escena de ‘Nochentera’ ha sido un trabajo muy largo de equipo. Quisimos contar cómo uno se prepara para una fiesta y luego lo partes. Y después hay una narrativa que cuenta un poco cómo yo empiezo en la música”.

“Buah, qué subidón. Estoy muy emocionada y muy agradecida. No sabía que iba a ser algo tan inmenso”, ha manifestado Karmento. “El momento de la votación lo he vivido regular, ha habido tensión”, ha añadido la artista manchega. “Yo quería crear un espacio con cierta magia, y lleváremlo a un lugar donde estuviera conectada con mis raíces”, ha explicado sobre su puesta en escena de ‘Quiero y duelo’.

José Otero

José Otero ha llegado a la rueda de prensa aún emocionado por lo ocurrido con su interpretación de ‘Inviernos en marte’: “Ha sido muy bonito, no me acuerdo de nada. Me dejé llevar por la emoción, por la letra… Solo sé que fue una emoción, que fue lo que estaba buscando. Lo he vivido, lo he sentido. Ha sido increíble”. “He pasado muchos nervios, mucha emoción. Es muy bonito, pero estar aquí es una victoria. Lo que estáis haciendo por la música en directo es increíble”, ha subrayado el cantante canario.