En una de las mejores cosechas del cine español, varios cineastas han destacado por aportar una nueva mirada sobre la maternidad. Cinco lobitos (2022), la ópera prima de Aluada Ruiz de Azúa que opta a 11 galardones en los próximos Goya (película, dirección novel, guion...), es la más representativa. La película plasma esta realidad sin edulcorantes, con una visión transversal de madres que también son hijas y que, sin duda, también pueden ser imperfectas.

No es la única entre las nominadas en los Premios Goya 2023 que ahonda en esta temática. Están también El agua, de Elena López Riera; Girasoles silvestres, de Jaime Rosales y, por supuesto, La maternal, de Pilar Palomero, todas ellas desde diferentes perspectivas y momentos vitales.

Inspirados por todas ellas, en RTVE Play, hemos seleccionado cinco títulos que también plasman esta realidad, con una mirada diferente, con madres entregadas, pero se salen fuera del canón en el que, durante demasiado tiempo, les ha encajado el cine. Las hay entregadas, ausentes, apasionadas, instintivas o despistadas. Desde las que dedican su vida a sus hijos a las que no están dispuestas a perder todas sus dimesiones como mujer, profesional, amiga o amante. ¡Esta selección de cine va por ellas!

Antes de ver a Laia Costa sufriendo con la maternidad, David Verdaguer y María Rodríguez Soto también lo pasaron realmente mal durante el embarazo. Quizá esta película pueda entenderse como la parte que no aparece en la película de Alauda Ruiz de Azúa. Sólo hace un año que salen juntos cuando Vir y Lluís descubren que están embarazados . Durante 9 meses, seguiremos la aventura de esta joven pareja barcelonesa, el giro enorme que dará su vida , sus miedos, alegrías, sus expectativas y las realidades que, durante su embarazo , crecen ante ellos. Ver aquí .

¿Qué es una madre? A veces, el vínculo biológico no lo es todo. Con María León y Goya Toledo como actrices principales, esta película retrata la recuperación por una madre de la custodia de su hija (perdida por problemas con drogas y alcohol) después de cinco años. La madre (Goya Toledo), con su vida ya rehecha, viaja con la hija (María León) a Marsella para que esta conozca a su padre biológico. Ver aquí. Disponible hasta el 17 de enero de 2024.

La inocencia (2019), de Lucía Alemany

Reparto: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued

La inocencia (2019) / RTVE.ES

A veces, la maternidad llega cuando no se la espera y no es deseada. Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Una relación que cambia su vida para siempre. Ver aquí