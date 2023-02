Bárbara Rey ha pasado del silenco a la verborrea, de insinuar a hablar claramente. La actriz y presentadora visita el plató de Vamos a llevarnos bien y se sincera con Bibiana Fernández, que hace las veces de entrevistadora. Bárbara revela que nunca ha estado en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes donde reside el rey emérito, Juan Carlos I. “Por lo que cuentan, es un país maravilloso. No me había planteado ir, a lo mejor a partir de hoy me lo planteo, pero sería muy escandaloso que fuera”.





Los amores de Bárbara Rey La vida amorosa de Bárbara Rey ha protagonizado muchos titulares a lo largo de la historia de la prensa del corazón, que ha dado buena cuenta de todas sus conquistas. Las reales y las que no lo fueron. “No hay tantos hombres en mi vida como se suele pensar”, asegura Bárbara. En 1975 rodó El Zorro, a las órdenes de Duccio Tessari, y trabajó con Alain Delon, uno de los hombres más atractivos y seductores del cine. ¿Fue el francés su propio Brad Pitt? “Alain Delon es mucho más guapo que Brad Pitt”, dice. Se dice que su idilio duró dos años y medio, por eso sorprende su reacción. “Nunca me enamoré de él”. Unos años más tarde conoció a Ángel Cristo, con quien pasó por el altar y cuya relación duró algo menos de ocho años. El domador fue, sin duda, el hombre de su vida. Fue una relación marcada por la polémica, los malos tratos y los escándalos, un matrimonio con sus luces y sus sombras del que nacieron sus dos hijos, Ángel y Sofía. Ellos son lo mejor de su vida y por ellos volvería a vivirla. “Me gustaría que no hubieran pasado cosas que ocurrieron, pero arrepentirme no”, asegura. Otro de los capítulos más mediáticos de su vida fue la relación que mantuvo con Juan Carlos I. Un secreto a voces que durante años se tapó y se vetó en los medios de comunicación, pero que ahora se airea en la prensa tras el estreno de la serie de televisión que retrata su matrimonio con Ángel Cristo. Bibiana ha ha aprovechado la oportunidad para preguntarle por Corinna Larsen. “No me interesa lo más mínimo. Yo con ella no haría absolutamente nada, es una persona fría y distante y a mí no me gustan esas personas”.