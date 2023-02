Los inicios de Megara fueron convulsos, por decirlo de alguna forma. Ahora los vemos brillar en el Benidorm Fest, donde presentan la canción "Arcadia" con la esperanza de tocarla en Eurovisión, pero lo cierto es que el principio de su carrera fue bastante ajetreado: el fichaje de Kenzy, su cantante, provocó la disolución de la banda en la que tocaba Rober, su actual guitarrista. Esta es la historia de la creación de Megara o, mejor dicho, de cómo la fe de Rober en Kenzy les llevó a formar Megara.

Kenzy no se sabía las canciones

Todo empezó cuando la banda en la que estaba Rober se quedó sin cantante. El guitarrista se puso entonces a buscar una nueva voz y encontró en Internet a Kenzy. Aunque inicialmente estaban buscando a un chico, Kenzy les llamó la atención y le propusieron ensayar con ellos. Dio la casualidad de que Kenzy, quien vivía en aquel momento en Almería, iba a mudarse a Madrid… y lo mejor de todo: ¡su casa estaba justo en la calle paralela a aquella en la que vivía Rober!

Kenzy y Rober, de Megara, en la presentación de los artistas del Benidorm Fest 2023 RTVE

Parecía un principio muy prometedor, pero el problema surgió nada más empezar los ensayos. Rober le había dado a Kenzy las canciones que tenían y el primer día de pruebas le preguntó por los temas que se había aprendido. "Si es que a mí no me gusta mucho esta banda. No me gustan las canciones", le contestó Kenzy. "Alguna me aprenderé…". "¿Pero cómo que alguna? ¡Te tienes que aprender todas! Esto es una banda, no va de aprender una canción que te guste y otras no", reaccionó Rober, que recuerda lo ocurrido en Eurovermú.

Llegó el segundo ensayo y más de lo mismo. "Como venía y no se aprendía las canciones ni nada en los ensayos, ella nos hacía aprendernos canciones que le gustaban a ella", dice Rober. Total, que en vez de tocar su propia música tocaban la de Katy Perry, uno de sus temas. "¿Pero esta chica que hace aquí entonces, si no le gustan las canciones?", se preguntaba el guitarrista.