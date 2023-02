RTVE Play y la web oficial de Eurovisión estrenan en exclusiva las 18 canciones que participan en el Benidorm Fest 2023, la preselección española que tendrá lugar entre el 31 de enero y el 4 de febrero. El ganador del certamen alicantino, que constará de dos semifinales y una final, será el representante de España en la 67ª edición de Eurovisión. A partir del lunes, a las 13:00 horas, las canciones estarán disponibles en todas las plataformas.

Tras el gran estreno, el lunes 19 de diciembre, los 18 participantes del Benidorm Fest protagonizarán una rueda de prensa en la que compartirán con los medios sus primeras impresiones después de conocerse los temas con los que lucharán por representar a España en Liverpool 2023.

La segunda edición del Benidorm Fest albergará todo tipo de música, indie, urban y mainstream, y de todos los estilos, desde el pop, rock o dance, hasta composiciones con sonidos folk, trap y compuesta en leguna co oficial del estado. "Quiero arder" (Agoney), "Desde que tú estás" (Alfred García), "Yo quisiera" (Alice Wonder), "Flamenco" (Aritz Aren), "Eaea" (Blanca Paloma), "Uff!" (E'FEMME), "La Lola" (Famous), "Mi familia" (Fusa Nocta), "Inviernos en Marte" (José Otero), "Quiero y duelo" (Karmento), "Arcadia" (Megara), "No nos moverán" (Meler), "Tracción" (Rakky Ripper), "Aire" (Sharonne), "Que esclati tot" (Siderland), "Tuki" (Sofía Martín), "Sayonara" (Twin Melody) y "Nochentera" son los temas que participan en la preselección española. Escucha todas las canciones aquí.

"Quiero arder", de Agoney Agoney participa en el Benidorm Fest con "Quiero Arder", una arriesgada y explosiva canción con la que el canario quiere exhibir todo su derroche vocal. Este electropop se construye sobre un juego de violines que se fusionan en una base de electrónica multisensorial. La canción con la que Agoney podría cumplir su sueño de representar a España en Eurovisión por el propia artista junto a Black Panda. 03.00 min Disfruta del vídeo musical de "Quiero arder", la canción con la que Agoney participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Desde que tú estás", de Alfred García Alfred García quiere volver a Eurovisión. El cantante y compositor participa en el certamen alicantino con "Desde que tú estás", un pop rock con el que quiere abrazar el cielo y el infierno que todos llevamos dentro. Para Alfred, la canción con la que participará en el Benidorm Fest es la mejor que ha escrito hasta la fecha. Firman la letra el propio Alfred con Raúl Gómez. 02.59 min Disfruta del vídeo musical de "Desde que tú estás", la canción con la que Alfred García participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Yo quisiera", de Alice Wonder Alice Wonder interpretará en el Benidorm Fest 2023 "Yo quisiera", un tema indie, alternative y dance pop con el que pretende tocarnos el corazón. En palabras de la artista, "Yo quisiera" es la tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, simplemente vive en él. La propia Alice Wonder es la compositora del tema 03.00 min Disfruta del vídeo musical de "Yo quisiera", la canción con la que Alice Wonder participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Flamenco", de Aritz Arén Aritz Aren pretende arrasar en el Benidorm Fest 2023 y convertir "Flamenco" en el temazo del EuroClub de Liverpool. El cantante trae al certamen alicantino el pop más internacional con el sabor de los arreglos e influencias del pop español. El tema está compuesto por Carlos Marco, Frida Amundsen, Kaci Brown, Sam Gray y Tonino Speciale. 03.00 min Disfruta del vídeo musical de "Flamenco", la canción con la que Aritz Aren participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Eaea", de Blanca Paloma Blanca Paloma repite en el Benidorm Fest. Tras triunfar el año pasado con "Secreto de Agua", la ilicitana nos trae "Eaea", una historia de amor que va más allá de la muerte. En palabras de la artista, el tema con el que volverá a intentar representar a España en Eurovisión "ensalza el legado de amor y saber transferido de generación en generación a través de la nana". Firman el tema la propia Blanca Paloma y José Pablo Polo. 02.59 min Disfruta del vídeo musical de "Eaea", la canción con la que Blanca Paloma participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Uff!", de E'FEMME Sandy, Melania, BUBU y Lottie son E'FEMME. La girlband participa en el Benidorm Fest 2023 con "Uff!", una canción llena de fuerza, para que cualquier persona que la escuche sepa sacar su garra. El pop, compuesto por Antonio Escobar, Barei, representante de España en Eurovisión 2016 y las propias chicas de E'FEMME, habla también del empoderamiento femenino. 03.02 min Disfruta del vídeo musical de "Uff!", la canción con la que E'FEMME participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"La Lola", de Famous Famous, ganador de Operación Triunfo 2018, se presenta con "La Lola", un pop/urbano que nace a partir de una base rítmica potente, la cual invita a cantar una melodía pegadiza con vocales abiertas y poderosas. “La Lola” está compuesta por Adrián Ghiardo, Andrés Sebastián Ramírez y Jorge de la Cruz Correa. No es la primera vez que Famous intenta representar a España en Eurovisión, ¿lo conseguirá en esta ocasión? 02.45 min Disfruta del vídeo musical de "La Lola", la canción con la que Famous participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Mi familia", de Fusa Nocta Fusa Nocta participa en el Benidorm Fest 2023 con la canción "Mi familia". El tema, en palabras de la cantante, cuenta con diversos géneros musicales para reflejar las muchas facetas de la familia, desde la más bonita hasta la parte más oscura de esta. El trap/flamenco de Fusa Nocta mezcla sonidos electrónicos con el rap. Firman el tema Ignacio Moreno González, Carlos Padilla Linares y la propia Miriam Nares Signes (Fusa Nocta). 02.58 min Disfruta del vídeo musical de "Mi familia", la canción con la que Fusa Nocta participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Inviernos en Marte", de José Otero José Otero trae al Benidorm Fest 2023 una power ballad con la que pretende emocionar a todo el público. "Inviernos en Marte" habla de un amor imposible y de la acción de rendirse ante saber qué has perdido a alguien. En palabras del artista, la canción es un claro ejemplo del empoderamiento ante el desamor. 03.01 min Disfruta del vídeo musical de "Inviernos en Marte", la canción con la que José Otero participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Quiero y duelo", de Karmento Karmento participa en el Benidorm Fest 2023 con "Quiero y duelo", una expresión local de una zona de La Mancha que sirve para expresar la sensación de querer algo y lidiar con el dolor y la dificultad que conlleva conseguirlo. La manchega trae al certamen alicantino el folclore más autóctono de su tierra dedicado a todas las personas que en algún momento han tenido que desprenderse de sus raíces para transitar su camino en la vida. La propia Karmento es la compositora del tema. 02.36 min Disfruta del vídeo musical de "Quiero y duelo", la canción con la que Karmento participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Arcadia", de Megara El rock sonará con fuerza en Benidorm. La banda Megara participará en el certamen alicantino con "Arcadia". En palabras del grupo, 'el fucksia rock' con el que concursan se adentra en una historia virtual en la que dos chicas de carne y hueso darán rienda suelta a su amor a través de un videojuego. Sara Jiménez Moral, Roberto La Lueta Ruíz e Israel Dante Ramos son los compositores de "Arcadia". 02.57 min Disfruta del vídeo musical de "Arcadia", la canción con la que Megara participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"No nos moverán", de Meler Meler participa en el Benidorm Fest con "No nos moverán", un tema un tema pop buen rollero que anima a bailar, saltar y disfrutar de los buenos momentos. "Sentíamos también que era momento de arriesgar y nos hemos atrevido a probar con una producción más electrónica", cuentan Jonathan, Javier y Lorenzo, los tres miembros de la banda. El tema está compuesto por Jonathan Geraint Burt, Francisco Javier Pagalday González, Natalia Neva Martín, Oliver García Cerón y José Héctor Portilla Rodríguez. 03.01 min Disfruta del vídeo musical de "No nos moverán", la canción con la que Meler participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Tracción", de Rakky Ripper El hardcore también estará presente en el Benidorm Fest 2023. Rakky Ripper participa en la segunda edición del certamen alicantino con "Tracción", un tema que habla sobre los sentimientos no expresados. El tema con el que intentará representar a España en Eurovisión está compuesto por KICKBOMBOARTWORK y Rakky Ripper. 03.01 min Disfruta del vídeo musical de "Tracción", la canción con la que Rakky Ripper participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Aire", de Sharonne Sharonne participa en el Benidorm Fest 2023 con "Aire". El tema dance trata de abrirse y liberarse, de coger aire y tirar para adelante. La propuesta musical de la drag queen tiene tintes épicos, ya que el tema cuenta cómo vivimos nuestras vidas, de una manera cinematográfica. Iván Torrent, Alejandro Barroso y Cristobal Garrido (Sharonne) firman el tema. 03.00 min Disfruta del vídeo musical de "Aire", la canción con la que Sharonne participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Que esclati tot", de Siderland Uri Plana (voz y guitarra), Albert Sort (bajo) y Andreu Manyós (batería), son Siderland. Estos tres amigos de Barcelona podrían hacer historia el próximo mes de mayo al ser los primeros representantes de España en cantar en catalán. "Que esclati tot" cuenta la historia de dos persones que se quierenpero que reaccionan de manera opuesta ante un mundo quecolapsa. El tema está compuesto por Siderland en colaboración con Roger Argemí. 02.58 min Disfruta del vídeo musical de "Que esclati tot", la canción con la que Siderland participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Tuki", de Sofía Martín La cantante y compositora hispano-alemana Sofía Martín luchará por representar a España en Eurovisión con "Tuki", un tema con ritmo electrónico que recoge sonidos y vibraciones del pop español contemporáneo y de la música urbana. Freddy Rochow, Claudio Maselli y Sofía Martín son los autores del tema "Tuki". 02.33 min Disfruta del vídeo musical de "Tuki", la canción con la que Sofía Martín participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play

"Sayonara", de Twin Melody Las gemelas más famosas de España intentarán conquistar a Europa con "Sayonara". Las Twin Melody traen un canto al empoderamiento y al amor propio, a dejar atrás y a decir adiós a las cosas que no nos llenan o representan y las personas que no nos valoran. Las influencers mezclan en "Sayonara" idiomas como el francés, el inglés con el castellano y el vasco. La canción está compuesta por Jonathan (de Meler), Natalia y las propias Twin Melody. 02.33 min Disfruta del vídeo musical de "Sayonara", la canción con la que Twin Melody participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play