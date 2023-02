Muy emocionada, no se podía creer que estuviera en la final del Benidorm Fest. Era una de las favoritas y arrasó en la primera semifinal, quedándose con el terrcer puesto, a solo un punto de Alice Wonder, la segunda artista clasificada. "Nunca sabes qué esperarte, puede pasar cualquier cosa", asegura Fusa Nocta, que se comió el escenario con la ayuda de su equipo de baile: poderío, flamenco, fusión y baile, así podríamos resumir su actuación. Además de haber trabajado la parte vocal, la cantante ha querido expresarse también a través de la puesta en escena, un elemento muy importante a la hora de presentarse al Festival de Eurovisión. Si te has perdido la primera semifinal, puedes ver todas las actuaciones pinchando aquí.

Fusa Nocta podría ser la elegida para representar a España en la próxima edición, también Agoney, Alice Wonder o Megara, el resto de clasificados. Lo descubriremos en la gran final del certamen, cuando volvamos a verles actuar y defender su propuesta ante la audiencia. Por ahora, todavía nos queda la segunda semifinal, que promete ser de lo más reñida: Alfred, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakki Ripper, Siderland y Vicco, ¿quién pasará a la final del Benidorm Fest?

La puesta en escena de Fusa Nocta, un guiño a su abuelo En Eurovisión no solo importa el talento vocal del artista, su posición en el ranking dependerá de muchos factores, entre ellos, uno de los más importantes: la puesta en escena. Chanel lo sabía y por eso ofreció un auténtico espectáculo con "SloMo". Fusa Nocta ha puesto toda la carne en el asador. Al inicio de la canción se ve cómo sus bailarines sujetan su interminable trenza. Ella aparece sentaba sobre el techo de un coche blanco que ocupa gran parte del escenario. ¿De quién era y por qué estaba ahí? La cantante lo ha explicado en la rueda de prensa tras la primera semifinal del Benidorm Fest. 03.06 min Benidorm Fest - Fusa Nocta canta "Mi familia" en la primera semifinal "Ese es el coche que tenía mi abuelo cuando yo era pequeña. La idea era empezar con eso porque yo recuerdo estar con mis abuelos en el coche escuchando a Manolo Escobar", explica con lágrimas en los ojos. Su canción "Mi familia" es un homenaje a sus seres queridos y tiene una alta carga emocional para ella. “FUSA NOCTA (@FUSANOCTA): "Es el coche que tenía mi abuelo cuando era pequeña"#BenidormFest2023 #BenidormFest https://t.co/Y8u1gcraoJ pic.twitter.com/eRFVjyljO8“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023 Fusa Nocta también ha explicado el significado de la trenza: "Representa esa herencia en la familia de las mujeres, el enseñarnos unas a otras todos los conocimientos que vamos aprendiendo".