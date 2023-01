El icono televisivo de la década de los noventa, Pamela Anderson, vuelve a acaparar las portadas de todas las revistas. Este 31 de enero se estrena Pam, una historia de amor, una serie documental producida por Netflix en el que la actriz ahonda en algunos de los aspectos más íntimos de su vida. Entre ellos, una dura infancia llena de abusos o la polémica filtración de un vídeo porno casero que marcó su imagen pública para siempre.

Al igual que hicieron el duque y la duquesa de Sussex, que se decidieron a lanzar sus aspectos más personales a través de esta plataforma, Pamela Anderson busca redimir su imagen de sexsimbol y mostrar al mundo que ella era mucho más que un cuerpo bonito. Pam, una historia de amor, echa la vista atrás para descubrirnos quién es realmente Pamela Denise Anderson, una mujer que siempre soñó con ser una estrella.

Anderson nació en Ladysmith, Canadá, un pequeño pueblo en la isla de Vancouver en la Columbia Británica. En su libro Love, Pamela, describe una infancia feliz, marcada por los abusos que sufrió a los 12 años, por parte de una niñera y, más tarde, a los 25 cuando fue violada. Dispuesta a hacer lo que hiciese falta para salir de su casa y sin dejar de fantasear nunca con lograr el estrellato, se trasladó a Vancouver, donde comenzó a compaginar un trabajo como instructora de gimnasia con el de modelo.

De conejita Playboy a vigilante de la playa

Pocos años después, en 1989, Playboy llamó a su puerta. Amada por Hugh Hefner, a quien siempre se ha mostrado agradecida por la oportunidad, se convirtió en una de las conejitas Playboy más populares en un momento. Es entonces cuando surge su primera oportunidad como actriz, concretamente en la serie Un chapuzas en casa, una época en la que, según alega ahora Anderson, sufrió los abusos del actor Tim Allen.

A pesar de la popularidad de aquella serie, no fue hasta unos años después cuando logró el papel que la haría lograr sus sueño, convertirse en la protagonista indiscutible de la televisión dentro y fuera de América: Los vigilantes de la playa. La actriz canadiense llegó a las playas de Malibú en 1992. Estuvo cinco de las once temporadas que duró la etapa original de Los vigilantes de la playa (hasta 1997), alcanzando una popularidad inesperada. Y decimos inesperada porque aunque en España no se tuviese conocimiento de ello, la mítica serie protagonizada por David Hasselhoff estuvo a punto de ser cancelada por sus bajas audiencias en la NBC.