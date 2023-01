Barcelona acollirà, un any més, la fira de l’audiovisual ISE 2023 (Integrated Systems Europe) a finals de mes. Serà la fira del sector industrial audiovisual per a professionals més gran del món i la més gran feta fins ara. Es tracta d’un esdeveniment que atraurà 60.000 persones d’arreu a la ciutat comtal i es preveu un volum de negoci de mig milió d’euros.

Fabricants, distribuïdors, consultors, productors de l’audiovisual estan cridats a partir del 31 de gener i fins al 3 de febrer a una cita ineludible si es volen conèixer les últimes tendències i les darreres novetats tecnològiques que revolucionen el mercat des de fa mesos. Prop d’un miler d’expositors ompliran els més de 3.600 metres quadrats de Fira Barcelona entre els quals es destinarà un espai inèdit destinat a la producció i distribució audiovisual.

El director general de l'exposició, Mike Blackman, posa en relleu les novetats d'enguany i la creació de llocs de treball d'aquesta indústria al nostre país.

En una entrevista en exclusiva a RTVE Catalunya , aquest magnat londinenc és conscient que l’ISE representa " un gran impuls a l'economia local i als hotels, restaurants i botigues ". Per això, l’organització assegura que si se’ls cuida com ells cuidaran Barcelona, es quedaran".

Les seves intencions són quedar-s'hi almenys uns 10 anys: "N o volem estar desplaçant-nos cada any, no som nòmades amb una tenda de campanya, volem quedar-nos en un lloc i convertir-lo en casa nostra" , afirma Blackman.

Entre les ciutats competidores amb Barcelona per acollir l'esdeveniment hi era Ginebra. "Era una bona opció, però volíem una ciutat més internacional i van escollir Amsterdam fins que va convertir-se en una ciutat massa petita" , assegura el director executiu del congrés ISE, Mike Blackman.

Si bé el català podria semblar un problema pels assistents, Blackman creu que “és una mica de la mitologia del passat de fa 20 anys o més perquè ara Barcelona s'ha convertit en una ciutat molt més cosmopolita on hi ha moltes més persones que parlen anglès ”. Admet que ells haurien d’aprendre una mica d’espanyol, però, afirma, "els negocis són negocis": "Nosaltres som internacionals i parlem en anglès”.

L’ISE és un esdeveniment internacional que no rep ajuda econòmica de les administracions públiques, però sí que ha tingut una gran acollida per part del model publicoprivat de Fira Barcelona en la qual intervenen Generalitat, Ajuntament i Cambra de Comerç . Se’ls dona suport “animant a la gent a assistir-hi, facilitant el transport” perquè la gent pugui desplaçar-s’hi. D’altra banda, els vols directes de les principals ciutats europees i Llatinoamèrica a l’aeroport de Madrid i Barcelona són “també de gran ajuda per a atraure els clients de la fira”.

Megatendències audiovisuals

Es fixen en el negoci d’entreteniment i, per primera vegada a l'ISE, hi haurà un espai destinat a la creació de continguts i la distribució audiovisual. Segons Blackman, hi ha hagut un canvi de paradigma del sector i ara "els telèfons mòbils es converteixin en una part clau de la mateixa producció d'emissió, així com els estudis virtuals". En aquest sentit, el director executiu recorda pel·lícules com el Mandalorian o 1899 que usen sets virtuals.

La fira acollirà intel·ligència artificial, edificis Intel·ligents, tecnologia educativa i xerrades tecnològiques amb panelistes capdavanters que parlaran, per exemple, sobre "si poden les tecnologies audiovisuals millorar la salut mental de les persones" o si "el futur de la cultura és immersiu".

Realitat Virtual, Realitat Augmentada també en seran protagonistes al costat de cites ineludibles com la classe magistral del director de drets de Mitjans de la Copa Amèrica de Vela que tindrà lloc a Barcelona l’any vinent, Stephen Nuttall: "Volen mostrar com són les imatges en el mar i com es mou, enlloc del camp de futbol, les curses de vela".

En aquest sentit, Blackman recorda que "abans per fer una pel·lícula es necessitaven enormes platós, construir i destruir escenaris, però ara no es necessita reconstruir-los" perquè "es creen estudis virtuals amb parets de LED i només cal canviar les imatges creades". Blackman posa en relleu "l'estalvi de costos i la creativitat".

El primer dia de la fira hi haurà BKU Anderson de jocs èpics, el segon dia creacions d’esports i convida a tots els professionals relacionats en el sector audiovisual a treure el cap a la cita de Barcelona.