RTVE ha sorteado 100 entradas para asisitr a las Semifinales del Benidorm Fest 2023, la preselección para elegir al representante de España en Eurovision.Casi 5.000 personas han participado en el sorteo pero solo 50 han sido las afortunadas de poder asistir a la mayor fiesta de la música. Sobre el escenario de la ciudad alicantina, los agraciados podrán ver cantar a Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E'FEMME, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Raky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco, los 18 concursantes de la segunda edición del Benidorm Fest.

Pero para aquellos que no hayáis conseguido entrada, no os preocupéis porque RTVE tiene preparada una cobertura muy especial para que no os perdáis nada del Benidorm Fest. La preselección española se prolongará del 29 de enero al 5 de febrero, con una programación especial en todos los canales de RTVE. En RTVE Play, además de las tres galas y las distintas ruedas de prensa, podrás disfrutar de casi 40 horas de cobertura con programas especiales como el 'Benidorm Calling', un magazine diario presentado por Xuso Jones e Inés Hernand que analiza toda la actualidad del festival y acerca a los espectadores todos los entresijos del Benidorm Fest.

