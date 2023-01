Si nunca te has casado, puede que no te suene de nada. Si ya has pasado por el altar o estás a punto de hacerlo, no solo sabes lo que significa, además, te habrás hecho la clásica pregunta: ¿necesito realmente una Wedding Planner que me ayude a organizar la boda de mis sueños o puedo hacerlo solo? Puede que hayas visto alguna película y te habrás hecho una idea equivocada de cuáles son las funciones de esta figura tan desconocida y a la vez tan imprescindible si lo que quieres es que todo salga a pedir de boca el gran día. Tranquila, no se va a enamorar de tu novio como Jennifer López en Planes de boda o Belén Cuesta en Hasta que la boda nos separe y es poco probable que tu madre o tu suegra se emborrache y la líe hasta tal punto que ni siquiera ella pueda solucionarlo. Si has visto 27 vestidos, pensarás que es un trabajo de lo más agotador, y ahí no te equivocas, porque una Wedding Planner tiene que lidiar con muchos imprevistos. Imagínate que dos de tus clientes quieren el mismo día y el mismo sitio para su boda, como en Guerra de novias.

La de Wedding Planner es una profesión cada vez más demandada, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente puede hacer por nosotros? ¿Cuáles son sus funciones? Desmontamos los mitos alrededor de esta figura y te explicamos por qué tú también necesitas una en tu boda.