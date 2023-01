Las sombras y encruzijadas que se esconden tras Top of the lake vuelven a RTVE Play para dejar sin aliento a aquellos amantes del suspense y el misterio. Dos policías son los protagonistas de este thriller de culto grabado en Nueva Zelanda cuya trama principal esconde otras capas repletas de hechos ocultos y terroríficos.

Top of the lake

Cuatro razones para ver la serie 'Top of the Lake' en RTVE Play

Al reparto se suma Thomas M. Wright , presente en Everest u Outsiders. En Top of the lake es Johnno Mitcham , hijo de Matt que regresa al pueblo tras cumplir 10 años de prisión por posesión de drogas.

Top of the lake

Un gran equipo detrás de las cámaras

Si esta historia ha conseguido traspasar fronteras convirtiéndose en un thriller de culto es gracias a la perfecta ejecución del guion, la interpretación y su narrativa al completo. Jane Campion es la responsable de semejante perfección, mente creadora y directora del contenido. La artista conoce muy bien el lenguaje audiovisual gracias a su amplia dedicación en el sector, cuenta con 30 años de experiencia en el cine, ganadora de un Premio Oscar 2022 por El poder del Perro, y una Palma de Oro por su primer cortometraje An exercise in discipline: Peel (1982).

Jane Campion con Nicole Kidman GTRES GTRES

Además de Campion, como coguionista también se encuentra Gerard Lee. Liderando el equipo de fotografía están Adam Arkapaw y Germain McMicking, y en música destaca el nombre de Mark Bradshaw.

No te pierdas la temporada de Top of the lake, diponibles online y gratis en RTVE Play.