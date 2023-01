Receta de pizza de la realeza a lo María Zurita

La pizza es probablemente uno de los alimentos más consumidos por los ciudadanos del mundo. Se puede elaborar de tantas formas que no hay quién se resista a este manjar, ni si quiera la realeza. Así nos lo ha demostrado María Zurita en Ahora o Nunca, dónde ha desvelado, no solo cómo la prepara ella, si no, cómo le gustaba cocinarla a María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

La prima de Felipe VI no deja de sorprendernos. Ahora se enfrenta a un nuevo reto, ser colaboradora en el nuevo magacín de La 1 presentado por Mónica López. Entre sus muchas tareas como reportera, Zurita se encargará de mostrarnos y desvelarnos curiosidades de la realeza, como, por ejemplo, que María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, además de ser una mujer independiente y con mucha personalidad, era una gran cocinera e introdujo en España muchos manjares italianos que conocemos hoy en día.

Según Zurita, el antiguo jefe de cocina de la Casa Real solía quedarse impresionando con la mano de María Cristina en la cocina. Y es que la reina consorte, con la marca siciliana que la caracterizaba (ya que nació en Palermo) introdujo en España las mejores recetas de cocina italiana y preparaba entre muchas recetas, gnocchis, macarrones, raviolis… platos que, según la ex concursante de Masterchef, ejecutaba a la perfección.

Por todos esos motivos, haciendo honor a su apellido, María ha decido meterse entre fogones y preparar una deliciosa pizza con la ayuda del maestro pizzero Ricardo Figurato, de la Trattoria Popolare.

Ingredientes Preparación Para la masa

500 g de harina fuerte

300 ml de agua

25 ml de aceite de oliva

10 gramos de sal

2 g de levadura seca

Para base:

Salsa de tomate

Parmigiano reggiano rallado

Albahaca

Sal

A María le gusta añadirle beicon y cebolla muy picada Mezclamos y amasamos todos los ingredientes de la masa. Dejamos que la masa doble su volumen, metemos en la nevera y dejamos reposar durante al menos 12 horas (el chef recomienda 48 horas de fermentación). Sacamos la masa y dividimos en porciones una hora antes de hacer la pizza. Una vez lista le damos forma y empezamos a poner los ingredientes. Untamos bien el tomate, echamos una pizca de sal, espolvoreamos el queso, ponemos la albahaca (todo en ese orden) y la metemos en el horno. Si eres como María Zurita y te encanta ponerle ingredientes, añádele beicon y cebolla muy picada antes (o lo que más te guste). Dejar hornear a 250º durante 10 minutos (el tiempo dependerá de la potencia de tu horno).