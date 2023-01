Con la bajada de temperaturas llega el momento de hacer planes de "peli y mantita". Acurrucarse al calor del hogar y disfrutar de las mejores películas del cine español está al alcance de la mano con el catálogo de RTVE Play, una amplia colección de títulos de cine gratis para ver dónde y cuándo quieras.

Ahora que el frío te cogela los pies, hemos seleccionado 10 títulos con los que puedes refugiarte del temporal, la lluvia o la nieve. Descubre estos títulos y muchos más, gratis en la nueva plataforma bajo demanda RTVE Play.

Otro manera de huir de las bajas temperaturas es recuperar los recuerdos de aquellos días en los que el sol no se ponía nunca y nuestros cuerpos se tostaban a su suerte. Un viaje estivo hasta 1993, por ejemplo, con esta película de Carla Simón que nos cuenta la historia de Frida, una niña de seis años que, después de la muerte de su madre, debe mudarse a casa de sus tíos. Aunque su tía, tío y prima pequeña Anna la reciben con los brazos abiertos, Frida no acaba de adaptarse a su nueva vida. Lejos de su entorno cercano, viviendo en una casa en medio del campo, Frida debe entender lo que significa ser un niño en un mundo de adultos. Ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor Película en 2017. ¡ Puedes verla aquí !

Subir la temperatura corporal no solo se consigue por medio del sol. A veces los cuerpos elevan su propio termómetro y ayudan a que los demás subamos el nuestro. La vida de Adèle cumple con todo ello. A sus 15 años, Adele (Adèle Exarchopoulos) no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma (Léa Seydoux) , una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean. ¡ Puedes verla aquí !

Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera

Leticia Dolera convirtió en "horno holandés" es una práctica de lo más romántica con esta película. Un gesto en el que una pareja de enamorados comparten algo más que confidencias bajo una manta. Y aunque quizá podríamos desmayarnos en el intento, hay que reconocer que seguro que más de uno se calienta debajo de la manta.

Requisitos para ser una persona normal cuenta la historia de María, una chica que cree que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje. ¡Puedes verla aquí!