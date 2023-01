12:35

VAGA TAXIS | Els taxis desconvoquen la vaga de 4 dies per l'ISE

El sector del taxi ha decidit en assemblea desconvocar la vaga que hi havia prevista per la setmana que ve i que coincidia amb la Fira Audiovisual ISE. De moment, donen temps a les administracions perquè augmentin els controls a les VTC i regulin les tarifes abusives de plataformes com FreeNow. Donen una "treva" fins a la celebració del Mobile World Congress i, si no apliquen els acords, convocaran una nova aturada. D'altra banda, queda pendent negociar el 15% de llicències per les VTC.