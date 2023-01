Cuatro razones para ver la serie 'Top of the Lake' en RTVE Play

Top of the Lake es la serie de culto escrita y dirigida por la directora Jane Campion, una de las siete mujeres que han sido nominadas a los Premios Oscar como mejor directora de cine. La serie cuenta la investigación de la detective Robin Griffin, interpretada por Elisabeth Moss (El cuento de la criada), que regresa a su pueblo natal de Lake Top en Nueva Zelanda, país natal de Campion, para resolver la desaparición de una niña de 12 años embarazada e hija del jefe local de la mafia. Este oscuro thriller con trasfondo social vuelve a estar disponible en RTVE Play gratis y online. Y si el argumento aún no te convence lo suficiente, te damos cuatro razones para no perderte Top of the Lake.

1. Top of the Lake, la serie de Jane Campion, la gran mujer cineasta La directora neozelandesa Jane Campion, ganadora de los Premios Oscar 2022 por El poder del perro, es la mente detrás de Top of the Lake. Este oscuro thriller es su primera serie de televisión tras más de 30 años dedicada al cine, con la producción de Iain Canning y Emile Sherman (El discurso del rey). Su primer cortometraje, An exercise in discipline: Peel (1982) le valió la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes de 1986. En seguida le sucedieron otros cortos como A girl's own story (1984) o Passionless Moments (1985), hasta que en 1989 realizó su primer largometraje: Sweetie. Y un año después hizo la película Un ángel en mi mesa, una autobiografía dramatizada de la poetisa Janet Frame. Con este filme recibió cinco galardones en 1990: el Premio Especial del jurado, el Premio OCIC, el Pequeo León de ro, el Premimo Elvira Notario y el Premio Bastone Bianco. Es una de las mujeres cineastas más importantes en el mundo GTRES Pero el reconocimiento internacional le llegó de la mano de El piano (1993), donde consiguió su segunda Palma de Oro en el Festival de Cannes, esta vez en la categoría de mejor película, siendo la primera mujer en conseguirlo en esta sección. Además, consiguió alzarse con dos Premios Oscar en la categoría de mejor director y mejor pelicula, convirtiéndose en la segunda directora nominada al Oscar a la mejor dirección en la historia de la Academia. Y una encuesta de la BBC situó El piano como la mejor película de todos los tiempos dirigida por una mujer. Además, 2022 ha sido su año por completo: El poder del perro alcanzó 12 candidaturas a los Premios Oscar y se llevó una de las grandes categorías: mejor dirección.

2. Elisabeth Moss, David Wenham y Peter Mullan, protagonistas de Top of the Lake Elisabeth Moss (El cuento de la criada, Mad men) es la protagonista de esa historia. La actriz se mete en la piel de la detective Robin Griffin, una mujer con un pasado turbio que intenta empezar una nueva vida resolviendo este caso. Para ello regresa a su pueblo natal, Lake Top, en Nueva Zelanda. Elilsabeth Moss se luce interpretando a un complejo personaje caracterizado por una fuerte personalidad, la obsesión por el trabajo y las emociones, que se convierten en el motor para olvidar sus traumas. Ambos detectives investigan la desaparición de Tui Completan el reparto otras tres grande estrellas del cine. David Wenham (El señor de los anillos) interpreta al detective Al Parker, el anticuado jefe de la policía local de Lake Top que además, regenta un bar donde da segundas oportunidades a los jóvenes delincuentes del pueblo. Por su parte, Peter Mullan (War horse, Westworld) es Matt Mitcham, el padre de la niña desaparecida, Tui Mitcham (Jacqueline Joe). Y Thomas M. Wright (Everest, Outsiders) es Johnno Mitcham, el hijo menor de Matt y antiguo novio de la juventud de Robin Griffin que regresa a Lake Top tras cumplir 10 años de prisión por posesión de drogas.

3. Trata temas sociales importantes El trabajo de Campion trata principalmente de motivar la opinión del público a través de temas importante para la sociedad. En Top of the Lake, haba de la violencia de género y las agresiones sexuales en un universo siniestro y oscuro, pero muy narrativo y rico en la profundidad de sus personajes. Se trata de una serie inquietante que mantiene al espectador en vilo tanto por su lenguaje audiovisual como por sus intensos momentos dramáticos o sus diálogos. Cinco razones para ver 'Top of the Lake' en RTVE Play Cinco razones para ver la serie 'Top of the Lake' en RTVE Play RTVE La serie podría pasar por una novela en la literatura negra más clásica y despierta el drama más íntimo de la protagonista, Robin Griffin, que revive algunos de sus traumas por la intensa conexión emocional que tiene con este caso. La directora sabe encauzar la historia con un equilibrio entre ambas historias y sus respectivas subtramas.