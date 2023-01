El concepte de 'Doble vida' marcat pel binomi entre el bé i el mal d'un mateix personatge, serà el protagonista de les més de 80 activitats de la BCNegra d'aquest 2023. El festival de novel·la negra tindrà lloc a Barcelona entre el 6 i el 12 de febrer i començarà, com és habitual, amb l'anunci del premi Pepe Carvalho el dia 9 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

Enguany comptarà amb 125 participants entrel els que hi haurà grans figures del panorama literari nacional i internacional. Alguns dels caps de cartell són Leonardo Padura, Dominique Manotti, Claudia Piñeiro, Dolores Redondo, Alexis Ravelo o Núria Cadenes, entre altres. El Molino i els Aribau Multicines seran els escenaris principals, tot i que també hi hauran altres espais a la ciutat.

'El món de l'investigador'

Entre totes les activitats destaca l’exposició del festival. Enguany porta per títol 'El món de l’investigador' i la podrem veure a la biblioteca Jaume Fuster. Està plantejada com un tauler on posar a prova els visitants. A més, hi haurà una taula rodona amb alguns investigadors com Jordi Canal, Rafael Guerrero, Lilian Neuman i Màrius Serra.

Tot plegat en una edició en la que, seguint la tradició, es recuperarà un llibre, un autor i un personatge. Aquest 2023 serà el torn del Dr.Jekyll & Mr. Hyde, l'italià Leonardo Sciascia i el gat detectiu creat per Juan Díaz, John Blacksad.

En paraules del comissari de BCNegra Carlos Zanón, 'es tracta de trencar normes, traspassar fronteres i, també, de descobrir grans autors que rarament transiten pels festivals de gènere'.