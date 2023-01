Torna el Festival de la Llum al Poblenou de Barcelona

El festival de la Llum tornarà a omplir de color els carrers de Poblenou el primer cap de setmana de febrer. Hi participen grans artistes internacionals, però també pretén ser un laboratori que desperti la creativitat dels més petits i petites amb la llum com a matèria primera. Aquest any innoven en sostenibilitat amb escultures que s'autoabasteixen d'energia, i d'altres que ens permetran entendre la ciència del nostre entorn.

Reflexió sobre les crisis actuals La 12a edició ocuparà l'espai públic amb les seves instal·lacions amb una especial reflexió sobre les crisis actuals. El districte de Sant Martí s'omplirà d'obres lumíniques i sonores que tracten temes com la relació amb l’energia o el canvi climàtic. Ho faran les creacions d''Another Moon' de Kimchi and Chips i 'We Harvest Wind' de Thijs Biersteker, que estaran impulsades amb energies renovables, o 'Atmospheric Lighthouse', una visualització de l'atmosfera de la ciutat a la Torre Glòries. La britànica Chila Kumari Singh cobrirà la façana de Can Framis amb 'Liberty and Light', una peça d'escultures de neó que evita la petjada ecològica del trasllat doncs s'està produint aquí per part d'entitats d'economia social.