L'any 2018, un grup de nou dones van presentar una denúncia contra dos dels professors pels abusos sexuals patits durant els anys 2001 i 2008, quan eren unes adolescents. Però era massa tard. Per por, per vergonya o perquè van trigar molt de temps a entendre i pair el que havia passat, la denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar. El que no sabien és que, malgrat tot, els seus testimonis estaven obrint una porta darrera la qual potser no estava tot perdut.

Isabel Coixet va descobrir aquests fets a través d'un article del diari 'Ara' i, tot i que tenia pensat fer una ficció, en una estrevista al programa Punts de Vista va reconeixer a la presentadora Tània Sarrias que hi ha històries que s'han d'explicar tal com són.

“Quan les vaig conèixer vaig sentir que la ficció que jo fes mai estaria a l'alçada del que jo estava sentint quan elles m'ho explicaven“

El documental es va presentar al públic al Festival de Cinema de Sant Sebastià on va rebre el Premi RTVE – Una altra mirada "per no mirar cap a una altra banda i per la seva valentia", segons va destacar el jurat.

'El sostre groc', va guanyar ahir el premi Gaudí a la millor pel·lícula documental. Está també nominada en la 37a edició dels Premis Goya, que es celebraran el pròxim 11 de febrero aSevilla. Abans però, el 6 de febrer, arriba a RTVE Play, on es podrà veure en exclusiva i de forma gratuita.