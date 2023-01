L'Acadèmia del Cine lliura els Premis Gaudí

Els XV Premis Gaudí posen nota aquest diumenge al bo i millor de la producció cinematogràfica catalana de l'any 2022. 'Alcarràs' parteix com a favorita, amb 14 nominacions i l'aval d'un 2022 de premis i èxit de taquilla per la cinta dirigida per Carla Simón.

L'iguala en nominacions 'Un año, una noche’, la cinta d'Isaki Lacuesta sobre l'atemptat a Bataclan. Però aquests són també els Gaudí de pel·lícules com 'Suro', de Mikel Gurrea, 'Los renglones torcidos de Dios', d'Oriol Paulo, o 'Pacifiction', d'Albert Serra.

Els premis estrenen enguany tres categories: millor direcció novella, millor interpretació revelació i millor guió adaptat. Per tercera vegada hi ha més dones nominades que homes, en una cerimònia d'entrega de premis marcada per la mort d'Agustí Villaronga i conduïda per Llum Barrera al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).