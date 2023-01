Moisés es uno de los personajes bíblicos que más interés despierta: es el elegido por Dios para liberar a su pueblo, el hombre que separó las aguas del Mar Rojo con un golpe de su bastón. El cine ha hecho de él todo un héroe y su gesta ha dado para varias versiones e interpretaciones, tanto en el cine como en la literatura, la pintura, la escultura... El director Ridley Scott es un apasionado del cine épico, como nos demostró con Gladiator, y por eso quiso hacer su propia película sobre Moisés, con una nueva versión de Los diez mandamientos, la famosa producción de Hollywood interpretada magistralmente por Charlton Heston y Yul Brynner, como protagonistas. Así nació Exodus: Dioses y Reyes. "La vida de Moisés es una de las aventuras y exploraciones de carácter espiritual más grandes de todos los tiempos. Mi objetivo era dar vida a la cultura egipcia y al Éxodo de una forma que nunca antes había sido posible", dijo, haciendo referencia a la tecnología de última generación que se empleó en el rodaje, algo que no hay en la versión de 1956.

La gesta de Moisés liberando al pueblo judío se ha llevado al cine en varias ocasiones. En 1923 fue Cecil B. DeMille, que contó con el actor Theodore Roberts para interpretar a Moisés. Curiosamente, 33 años después, el mismo director retomó la historia e hizo la famosa versión de Hollywood con Charlton Heston, esta vez en color. Esta mítica interpretación fue una de las referencias para Bale. “No se puede hacer de Heston mejor que Charlton Heston. No merece la pena siquiera intentarlo”. El actor Ben Kingsley también se metió en el papel, fue para Moisés, película estrenada solo en televisión en 1995. En El príncipe de Egipto, la versión animada de Disney, la voz de Moiés la pone Val Kilmer (es España fue Jordi Ribes y las canciones las canta Manu Guix).

Cómo se preparó el papel

Christian Bale tiene fama de ser un actor muy perfeccionista, un creador de personajes metódico que hace todo lo que puede para meterse en el papel, ya sea físicamente -engordando o adelgazando hasta el extremo- o mentalmente. Para ser Moisés se vio las dos películas de DeMille e hizo una intensa inmersión en la historia. Leyó la Torá y el Corán, y también los libros 'Moses: A Life', de Jonathan Kirsch, y 'The Legends of the Jews', de Louis Ginzberg. Su conclusión fue que "Moisés fue un hombre tumultuoso y lleno de preocupaciones. Un hombre muy volátil”, dijo en una de las primeras entrevistas.