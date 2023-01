Creieu que és possible que una cançó en català representi Espanya a Eurovisió? La banda Siderland està a prop d'aconseguir-ho. Amb el tema 'Que esclati tot!', el grup format per Uri Plana, Albert Sort i Andreu Manyés és un dels quatre candidats catalans que participaran al Benidorm Fest 2023.

Els membres de la banda han explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que en cap moment van dubtar que la cançó havia de ser en català: "Nosaltres sempre hem fet música en català i si anàvem a fer una cosa així no anàvem a canviar el que som o el que fem. És com estem més còmodes i no hi havia una altra opció, sense dubte".

Tot i que han reconegut que, algunes vegades, els costa posar-se d'acord, en aquest cas va ser ben diferent: "Va ser una cançó amb la qual ens vam posar d'acord molt ràpidament els tres. (...) Vam veure que aquesta línia ens agradava molt, ens sentíem molt còmodes i vam fer un tema amb molta energia, amb molta força que ens permetés fer una posada en escena potent i fer ballar a la gent".

“Sempre diem que totes les coses importants a la vida, les bones i les dolentes, passen de nit“

Siderland es defineix com una banda de pop-nocturn, un concepte diferent que Uri Plana, vocalista del grup, ha explicat a Tània Sarrias: "La nit és l'escenari perfecte per escriure cançons, per explicar aquestes històries. Sempre ens ha servit com a vehicle conductor de les nostres cançons".

Segon intent de participar al Benidorm Fest L'any passat, el grup català va estar a punt d'arribar al Benidorm Fest, però no ho va aconseguir. Tot i això, van ser els primers suplents. "Ho vam pair sense saber-ho. Vam veure el festival, ens va encantar, vam veure'l junts. Vam fer una mica el ritual dels punts entre nosaltres i la setmana després ens vam assabentar que havíem estat suplents i vam pensar: uau, això ho podríem haver fet nosaltres. Això et dona forces per tornar-te a presentar aquest any i fer una cançó preparada pel festival".