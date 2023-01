Els taxistes convoquen una nova vaga durant quatre dies a Barcelona, que coincidirà amb la celebració del congrés de l'audiovisual ISE. Aquest tindrà lloc del 31 de gener al 3 de febrer. El sector ha tornat a sortir al carrer aquest dimarts per fer soroll contra les plataformes VTC, com Uber i Free Now, a qui acusen de voler alterar els preus de les tarifes regulades per l'IMET.

I és que pels taxistes, "la tarifa regulada és el més sagrat que té el taxi", i així ho ha deixat clar el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez. La marxa ha acabat davant del Parlament, amb la intenció de reunir-se amb el president català i el conseller de Territori. Davant la negativa de la Generalitat a rebre'ls, els taxistes han decidit en assemblea convocar una nova vaga.

Una mobilització que es podria estendre més enllà, ja que Álvarez ha deixat la porta oberta a altres aturades pel Mobile World Congress.



01.14 min Els taxis de Barcelona es mobilitzen de nou contra les VTC | Climent Sabater

Aquestes mobilitzacions es podrien suspendre en el cas que els representants del sector arribessin a un acord amb el Departament de Territori. Ja han celebrat una reunió i aquest dijous es reuniran per segona vegada.

Marxa de taxis a Barcelona El sector del taxi ja ha sortit diverses vegades al carrer. L'última va ser el 18 de maig del 2022 per demanar a la Generalitat que s'establís un marc legal que protegís la proporció entre les VTC i els taxis després de la finalització del decret Ábalos. Aquest dimarts, la xifra ha augmentat fins als 3.000 taxistes, segons càlculs d'Élite Taxi, que han recorregut la Gran Via de Barcelona per protestar contra plataformes VTC. La protesta, convocada per Élite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya, s'ha encetat al voltant de les 10:30 h a Plaça Espanya. La comitiva ha enfilat la Gran Via fins a Plaça Catalunya, on s'han aturat uns minuts per fer sonar els clàxons sota les oficines de Free Now a Barcelona. Ha acabat al parc de la Ciutadella, on es troba el Parlament.