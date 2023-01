Apenas hemos empezado el 2023 y ya hablamos de un nuevo baby boom, ya que son muchas las famosas que han anunciado que serán mamás este nuevo año. Entre ellas, Cristina Pedroche, Isabelle Junot, la cantante María Isabel, Carlota Casiraghi.... A la lista se suma María Pombo. Siempre ha querido formar una familia numerosa junto a su marido, Pablo Castellano, y ya han dado un paso más en este camino. "Yo quiero tener familia numerosa seguro. No sé cuándo, pero querré más hermanitos para Martín", así de convencida se mostraba la influencer en 2021, poco tiempo después de dar a luz a su primer hijo.

Martín ya ha cumplido dos añitos y pronto tendrá ese hermanito o hermanita que tanto deseaban sus padres: ¡María Pombo acaba de anunciar que está embarazada! Martín, además, ha tenido un papel fundamental a la hora de compartir la noticia con su papá. ¡Menuda cara se le ha quedado a Pablo Castellano!

"Sé que era un secreto a voces, que lo sabía muchísima gente, pero bueno… Da para hablar, porque fui yo la que lo filtré sin querer , y me arrepiento tanto, tanto, tanto de ese día, porque he estado tres meses recibiendo mensajes", ha explicado después María Pombo en una historia. " Se multiplica el amor . Estamos completamente felices. Lo estábamos esperando con muchísimas ganas, un hermanito para Martín", dice, al mismo tiempo que asegura sentirse "muy orgullosa" de sí misma a la hora de decidir cuándo contarlo.

Martín, su primer hijo, es ya una estrella de las redes sociales: casi tan influencer como su madre. Y todo apunta a que el nuevo bebé seguirá los pasos de su hermano mayor y de su madre. Si fuera niña, María y Pablo tendrían la parejita. Por ahora no se sabe el sexo del bebé , y habrá que estar atentos a las redes sociales. Ya no está de moda anunciar las novedades personales en modo exclusiva, ahora lo que se lleva es anunciarlo a bombo y platillo en la cuenta de Instagram. Eso sí, con un poco de gracia, como han hecho ellos.

Tanto a María como a Pablo les gustan los niños y están acostumbrados a las familias grandes. María Pombo tiene dos hermanas -son todo chicas- y Pablo tiene familia numerosa , compuesta por seis hermanos. Al parecer. Pablo no tiene buena relación con todos, según ha contado en alguna entrevista. Por eso, por haber crecido compartiendo cuarto y juguetes, están emocionados de que Martín no sea hijo único.

Pero no todo el cuento de María Pombo ha sido feliz. Cuando estaba embarazada de su primer hijo, tuvo que hacer un tratamiento para tratar la esclerosis múltiple , enfermedad que también tiene su madre, y cuyo tratamiento es compatible con el bebé. "Si no llego a tener esa madre con esa enfermedad pues a lo mejor pensaría que los hormigueos son estrés o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido. Lo hemos pillado muy a tiempo", dijo entonces.

Así filtró la noticia de su embarazo por error

Todavía no se lo había contado a su círculo más cercano cuando asistió al programa de La Resistencia como invitada. Le preguntaron si podía enseñar el contenido de su móvil y ella, que juraba no tener nada que esconder, accedió. En redes empezó a correr el rumor, ¿estaba embarazada? En la galería de imágenes se podía ver a su hijo pequeño sujetando lo que parecía un test, además de colarse alguna foto de una tripa incipiente. Alguien se dio cuenta y empezó a correr el rumor por las redes, que se hizo viral.

"Yo no me di cuenta y me fui a dormir tan tranquila, pero a la mañana siguiente mis amigas me mandaron el vídeo de TikTok y me empezó a llamar todo el mundo", explica en el directo que acaba de compartir con sus seguidores. Por aquel entonces, María Pombo solo se había dado la noticia a sus padres, a sus hermanas y a sus amigos más cercanos. El resto de sus seres queridos se enteró de la feliz noticia así. Esto fue lo que más le dolió a la influencer, que asegura arrepentirse mucho de cómo se dieron las cosas.

"Fui estúpida, estaba muy agobiada", reconoce. "Me hubiera gustado esperar un poco más, por asegurarme que todo estaba bien", confiesa. María Pombo estaba muy preocupada por si su enfermedad, esclerosis múltiple, afectara en algo al embarazo. Un embarazo que, según cuenta, ha sido muy buscado. La influencer llegó a pensar que no iba a volver a poder ser madre, con la ilusión que le hace formar una familia numerosa.