Yolanda Ramos es una de las invitadas del segundo programa de ‘Las Tres Puertas’, el espacio que la semana pasada regresó a la pequeña pantalla, en esta ocasión en La 2 de RTVE. A pesar de no haberse conocido antes, la buena sintonía entre la artista y María Casado, conductora y directora del espacio, ha sido palpable desde el primer momento, algo que ha hecho que Ramos se sintiese cómoda y hablase sin tapujos. Una de las revelaciones que más ha llamado la atención tiene que ver con el mal momento personal que está atravesando en estos momentos.

Una sensibilidad que pasa factura

Yolanda Ramos ha comenzado fuerte, admitiendo que tiene una sensibilidad tan elevada “que a veces pienso que no estoy preparada para la vida”. Ante tal afirmación, María Casado no ha podido evitar preguntarle “¿Tan extremo? ¿Te produce hasta dolor?”, algo a lo que la invitada ha respondido sin dudas: “En el alma sí”. “Es un vacío aquí… pero por el morro además y cuando ya te viene algo es el drama padre, yo digo ‘qué hartura, cállate ya, pesada’”. De hecho, confiesa que “creo que parte de la sensibilidad que he heredado ha sido por parte de mi madre”, sin entrar en más detalle.

En este sentido, cuando María Casado le ha preguntado si cree que la vida merece la pena, Ramos no se ha andado por las ramas: “Pues no lo sé, como no me preguntaron si quería venir… Estoy aquí y no te preguntes mucho, tira pa’lante.”. Dado el perfil cómico de la invitada, esta respuesta ha sorprendido a la conductora, quien ha insistido con un “¿pero vale la pena?” que ha hecho que Yolanda Ramos se abriera en canal: “Estoy pasando una mala temporada ahora”.

La actriz ha matizado que no se trata de un mal momento profesional, aclarando que se estaba refiriendo a su faceta personal. “Quizás por la edad”, se ha atrevido a señalar pero sin una convicción total. Respondiendo a la pregunta de Casado, ha sentenciado que “a veces sí pero hay otras veces que no sé yo…”.