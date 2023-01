Los fans de Madonna suspiran aliviados: su ídolo vuelve a la carretera. Nadie esperaba ya que la reina del pop se embarcase en una nueva gira, por eso su decisión se celebra en medio planeta. Con 'Madonna: The Celebration Tour' viajará por 35 ciudades de ambos lados del Atlántico. Arrancará el 15 de julio en América y terminará el 1 de diciembre en Ámsterdam. Más de cuatro meses encima de los escenarios y, sí, la podremos ver en España.

¿Cómo es la gira?

'The Celebration Tour' está producida por Live Nation e invita al público a viajar a través de la historia de Madonna, recorriendo 40 años de éxitos y polémicas a través de sus temas más conocidos: y con una mención especial a la ciudad de Nueva York, en la que comenzó su carrera profesional. ¿Sonará su famoso I Love New York? Por supuesto. “Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando”, afirma Madonna.

I don't like cities

But I like New York

Other places make me feel like a dork

Los Angeles is for people who sleep

Paris and London, baby you can keep

Other cities always make me mad

Other places always make me sad

No other city ever made me glad

Except New York.