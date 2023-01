Pablo López es uno de los invitados que cruza ‘Las Tres Puertas’ en el segundo programa de esta nueva temporada. El malagueño ha mantenido una animada charla con María Casado, una conversación en la que no han faltado las risas, la complicidad ni tampoco los momentos cargados de emoción. La sensibilidad de López queda plasmada en algunas de sus reflexiones aunque también ha sorprendido al reconocer que hay cosas que echa de menos de cuando no era famoso, en especial una que tiene que ver con sus actuaciones.

Una vida unida a su piano

Sin duda alguna, la figura de Pablo López se identifica irremediablemente con la de un piano. Su madre le compró el primero que tuvo y afirma entre risas que “ya ha terminado de pagarlo, fueron como 690 letras”. De hecho, lo colocaron en su habitación y, tal y como ha relatado, casi no tenía espacio ni para dormir: “Yo dormía en una cama que salía de la pared y para abrirla tenía que quitarme yo porque rozaba al piano y me daba cabezazos con él”. Esa cercanía al instrumento hace que ahora en los hoteles “cuando me ponen una habitación muy grande o con los techos muy altos, me da claustrofobia al revés”.

Pablo López insiste en que la timidez le sigue acompañando y que aunque ya no tiene que cantar sin mirar al público, sigo conservando ese rasgo de su personalidad. Un rasgo que no le ha impedido convertirse en una gran estrella con éxitos tan sonados como el ‘Quasi’ que ha presentado en directo en ‘Las Tres Puertas’.