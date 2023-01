Selena Gomez vuelve a ser noticia. La semana pasada captó la atención de todos con un espectacular vestido de Valentino sobre la alfombra roja de los Globos de Oro, a los que acudió acompañada de su hermana pequeña, junto a quien protagonizó un tierno momento posando ante las cámaras. Ahora Us Weekly pone nombre y apellidos a su nueva ilusión, con quien estaría saliendo. Se trata de un artista estadounidense muy conocido: Andrew 'Drew' Taggart. Puede que su nombre no resulte familiar, pero su música sin duda sí lo es: Drew Taggart es uno de los integrantes de The Chainsmokers.

"No están tratando de ocultar su romance escabulléndose en clubes exclusivos para miembros", cuenta una fuente a US Weekly, si bien indica que ambos estarían siendo "muy casuales y discretos". Da también detalles de algunos lugares a los que habrían ido cuando salen juntos: a jugar a los bolos y al cine.

Así es Drew Taggart, con quien sale ahora Selena Gomez

Drew Taggart forma parte del popular dúo The Chainsmokers. Sus canciones suman millones de reproducciones y han colaborado con artistas como Coldplay, junto a quienes firman "Something Just Like This", uno de sus mayores éxitos. En su repertorio destacan "Closer" (con Halsey), "Don't Let Me Down" (con Daya) o "Paris". Drew Taggart y Alex Pall, la otra mitad de The Chainsmokers, han ganado múltiples premios, incluyendo un Grammy. Se llevaron el gramófono por "Don't Let Me Down" como mejor grabación de dance, aunque han estado nominados otras tres veces a los Grammy.

En lo personal, Drew Taggart habría salido hace poco con Eve Jobs, modelo e hija menor de Steve Jobs. Según US Weekly, lo suyo comenzó como "un romance de verano informal" y acabó en buenos términos, con una ruptura "totalmente amistosa". Ahora Drew Taggart pasa página con Selena Gomez, de quien no se conocen relaciones sentimentales recientes.

Selena Gomez alió en el pasado con Justin Bieber, ahora casado con Haley Bieber, y con The Weeknd allá por 2017. Su nueva ilusión sería ahora Drew Taggart, con quien comparte profesión: ambos son músicos y, aunque The Chainsmokers ha colaborado con distintos cantantes a lo largo de la carrera, todavía no han publicado ninguna canción con ella. ¿Trabajarán juntos en algún momento?