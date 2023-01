La Fiscalia demana desordres públics per Puigdemont

La Fiscalia del Tribunal Suprem vol que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Antoni Comín i Clara Ponsatí siguin processats per desordres públics agreujats després que s'hagi derogat el delicte de sedició. D'aquesta manera, discrepa de la tesi del jutge del Suprem, Pablo Llarena, que la setmana passada va actualitzar el processament dels tres polítics i els atribuïa els delictes de desobediència i malversació.

La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha atribuït a "una batalla entre diferents sectors de la justícia espanyola" la decisió de la Fiscalia d'endurir la petició de penes. Els delictes de malversació en la seva modalitat més greu i desordres públics agreujats podrien comportar una pena màxima de 17 anys de presó.

Els arguments de la Fiscalia

Els fiscals del Suprem que van participar en el judici del Procés argumenten que els fets provats de la sentència recullen fets tumultuaris, greus alteracions de l'ordre públic o actes d'intimidació i violència. Que encara que hagi desaparegut el delicte de sedició, encaixen en el nou de desordres públics.

Així, insisteixen que es donen tots els elements del nou delicte: actuació en grup, atemptat contra la pau pública o actes violents i intimidatoris. Alerten que, si els fets no s'encaixen en el nou delicte, estaríem davant d'una despenalització. Per tant, demanen que les noves ordres de detenció i ingrés a presó incloguin el delicte de desordres públics per Puigdemont, Comin i Ponsatí.

Però si el Suprem fa cas als fiscals, Puigdemont i Comin, també processats per malversació agreujada, podrien enfrontar-se a penes de fins a 17 anys de presó. En canvi, la Fiscalia sí que està d'acord amb el processament de Lluís Puig, per desobediència i malversació. I de Marta Rovira, només per desobediència.