Buena parte de la capacidad de la ciencia para progresar poniéndose a prueba y reconociendo errores se la debemos a las dos grandes figuras de la filosofía de la ciencia del siglo XX: Karl Popper y Thomas Kuhn.

This is philosophy -programa de La 2 que puedes ver gratis y online en RTVE Play- analiza las aportaciones de estos dos hombres a la filosofía de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se construye?¿Cómo se organiza?

Álvaro Carmona, presentador de 'This is philosophy'. RTVE

Desde Galileo Galilei, a quien se le suele considerar como el padre de la ciencia moderna, tenemos una manera de aproximarnos a la realidad basada en la observación empírica y en la realización de experimentos. El conocimiento del mundo acumulado durante estos últimos cuatro siglos desde la aparición de la ciencia moderna es incomparablemente superior al acumulado en todos los siglos anteriores. Este conocimiento científico nos da la capacidad de predecir los acontecimientos e intervenir sobre ellos para mejorar nuestras vidas.

¿Quienes eran Popper y kuhn?

Karl Popper fue un filósofo, politólogo y profesor de física y matemáticas austriaco, nacionalizado británico. Se le conoce por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Nació en 1902 en Viena, en el seno de una acomodada familia de origen judío que le ofrece una exquisita educación. Cuando entra en contacto con los filósofos del Círculo de Viena, en desacuerdo con algunos de sus planteamientos, publica una obra en la que recoge su propia visión de la ciencia. Se trata de la lógica de la investigación científica. Es la obra más importante de Popper y la que le convierte en uno de los grandes clásicos de la filosofía de la ciencia.

Karl Raimund Popper, filósofo y politólogo, es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. RTVE

Su teoría establece que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falsada o refutada. Para explicarlo en el programa This is philosophy nos presentan el ejemplo de los cuervos: “No porque todos los cuervos que hemos visto hasta el momento sean negros implica necesariamente que todos lo sean. En cambio, al toparnos con uno que no lo es sí podemos afirmar que no todos los cuervos son negros”

Thomas Kuhn (1922-1996) nació el 18 de julio de 1922 en Cincinnati. Creció entre la influencia científica de su padre ingeniero, la humanística a cargo de su madre, que trabajaba como correctora editorial y la de un tío suyo apasionado por la filosofía en general. Se doctoró en Física mientras colaboraba con la revista Crimson, dedicada en gran parte a las humanidades.

Thomas Samuel Kuhn fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense. Contribuyó al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. RTVE

A partir de ahí orientó su carrera académica hacia la historia de la ciencia. Reunió sus ideas en un libro que acabó convirtiéndose en el libro más influyente en la filosofía de la ciencia y que generó un enorme debate: La estructura de las revoluciones científicas. Define a las comunidades científicas como el conjunto de personas que están dentro de un paradigma e introduce la idea de la sociología de la ciencia.

Kuhn quiere explicar cómo se organiza y cuál es la dinámica social de la ciencia. Sostiene que toda actividad científica se desarrolla bajo un paradigma y solo puede haber un paradigma a la vez.