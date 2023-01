A quina edat vas començar a parlar de sexe? Has sentit vergonya d'expressar les teves preferències? Com creus que vivien les dones la seva sexualitat fa dècades? Les respostes a aquestes preguntes les tenim al primer capítol de 'SexBand', disponible a RTVE Play. La Terremoto de Alcorcón viatja fins a Capçanes, un petit poble de la comarca del Priorat, per parlar d'aquest tema tabú per a molts dels seus habitants.

El sexe fa 50 anys Accions tan normals i corrents avui dia com donar la mà a la teva parella pel carrer, abraçar-la o fer-li un petó, abans eren impensables. Tornar a les 22 h a casa ja era un privilegi i tenir relacions sexuals abans del matrimoni, un escàndol! Montse Rusinés, de 70 anys i col·laboradora del podcast del programa, assegura que "arribar verge al matrimoni era com rebre una medalla d'honor". Per descomptat, si feies alguna cosa "poc apropiada" amb el teu xicot en un poble petit, tothom se n'assabentava en un tres i no res. Parlar de sexe aleshores era molt complicat. Les dones en sabien ben poc i era difícil trobar algú de confiança per expressar-te obertament. Però ha canviat gaire la cosa avui en dia?