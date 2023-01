Carmen Morales y Shaila Dúrcal han sido las madrinas de honor de ‘Plan de tarde’ en su estreno. Las hermanas, hijas de Rocío Dúrcal y Junior, han querido acompañar a Toñi Moreno en el estreno de su nuevo programa en Televisión Española y no han dudado en sincerarse con la presentadora hablando de su situación actual y de los últimos momentos que vivieron con su madre.

Ha pasado más de once años retirada y ahora ha decidido volver. La actriz ha confesado que ese tiempo se ha dedicado por completo a su familia, se entregó a su hijo y pudo “disfrutarlo mucho” en su adolescencia, una etapa que pensaba que sería complicada y que reconoce que al final no supuso tantos problemas.

Una pareja que conquistó al mundo y que solo les pudo separar la muerte, cuando Rocío falleció en 2006 debido a un cáncer de útero . “Con el paso de los años cada vez tengo más nostalgia cuando veo imágenes suyas”, ha dicho Carmen cuando han repasado unas preciosas imágenes de la familia que formaban. Precisamente Carmen , su primogénita, fue quien más se volcó cuando Rocío cayó enferma. Lo dejó todo por cuidar de su madre , pero afirma en la entrevista junto a Toñi Moreno que nunca se ha arrepentido: “Para nada, decidí hacerlo porque quería apoyarla y darle fuerza, pero también porque había mucho miedo a esa palabra”. “Hice lo imposible por estar con ella”, pero no solo eso, según su hermana Shaila, “ Carmen es una persona con la que puedes contar y siempre hacer por estar ”. Al parecer, no solo apoyó a su madre, sino que también lo hizo con muchos amigos que corrieron la misma suerte.

Precisamente el 15 de enero se cumplen 53 años de la boda entre Rocío Dúrcal y Junior, y en ‘Plan de tarde’ han querido recordar ese bonito día no sin antes preguntarle a Shaila y Carmen cómo han pasado estas últimas fiestas y cómo están actualmente. Las dos han querido callar los rumores que las persiguen sobre su relación y han zanjado de una vez por todas sus diferencias .

Carmen confirma su separación de Luis Guerra

Carmen está viviendo una etapa complicada tras su separación del empresario Luis Guerra tras 11 años de matrimonio. Lo ha confirmado en el plató junto a su hermana Shaila, que cogía su mano y no dudaba en dejar claro que ella está ahí para apoyarla. “No ha ocurrido nada entre nosotros, habrá sido el desgaste, pero no estamos enfadados”, explicaba Carmen tras recuperarse de la emoción que le producía confesar la noticia. Shaila ha vuelto a España tras casi 20 años entre México y Estados Unidos y lo ha hecho en el momento perfecto para apoyar a su hermana en este difícil momento.

No quedan problemas entre ellas tras todas las diferencias que surgieron entre las hermanas por la herencia de sus padres. Así lo han dicho en ‘Plan de tarde’, “las cosas se hablan y ya está”, parece que esa es la única solución mágica que hay, o que nos quieren contar, la comunicación. Sea como fuere, ahora parecen estar más unidas que nunca.